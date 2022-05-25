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Образование
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education

В Казахстане увеличилось число вузов, которые входят в престижные мировые рейтинги университетов мира Times Higher Education. К примеру, в рейтинг World University Rankings - 2022 вошли 4 казахстанских вуза, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

Первым в списке среди отечественных вузов значится Казахский национальный университет имени аль-Фараби, затем идут Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Satbayev University и Казахский национальный педагогический университет имени Абая.

Для сравнения: в 2019 году в престижный рейтинг входили только два казахстанских вуза - КазНУ имени аль-Фараби и ЕНУ имени Л.Н. Гумилева. Вузы оценивались по таким показателям, как обучение, исследование, трансфер знаний и интернационализация.

Еще 10 казахстанских вузов вошли в мировой рейтинг Times Higher Education Impact Rankings - 2022. Результаты рейтинга обнародовало британское издание Times Higher Education. Отметим, что данный рейтинг является одним из самых влиятельных глобальных рейтингов университетов.

Для сравнения: в 2019 году в рейтинг Times Higher Education Impact Rankings входили только два отечественных вуза - Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева и Almau.

В числе лучших в мировом рейтинге в этом году: Казахский национальный педагогический университет имени Абая, Казахский
национальный университет имени аль-Фараби, Университет Нархоз, Almaty Management University (Almau), Карагандинский университет Казпотребсоюза, Казахстанско-Британский технический университет (КБТУ), Кокшетауский университет имени Шокана Уалиханова, Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова, Университет им. Сулеймана Демиреля.

Рейтинг составлялся исходя из таких критериев, как качественное образование, работа по направлению инклюзии, создание устойчивой инфраструктуры, гендерное равенство, безопасная и жизнеспособная среда и др.

«Министерство уделяет особое внимание повышению качества образования в казахстанских вузах, и мы наблюдаем позитивные
изменения в этом направлении. Вузы активно взаимодействуют с работодателями для того, чтобы качество знаний студентов
соответствовало их требованиям. На работу все чаще привлекают практикующих специалистов, которые являются профессионалами в своем деле. Проводимая работа уже заметна и экспертам из других стран. Это подтверждают и результаты авторитетных международных рейтингов университетов. Ранее 31 казахстанский вуз вошел в рейтинг QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings. Теперь 10 казахстанских вузов вошли в Times Higher Education Impact Rankings-2022. Эти отечественные университеты конкурируют с ведущими вузами мира и дают знания, которые соответствуют мировым стандартам и требованиям времени», – отметила заместитель директора департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Бану Нарбекова.

Добавим, что рейтинг Times Higher Education Impact Rankings оценивает университеты по Целям устойчивого развития (ЦУР) Организации Объединенных Наций. Ранжирование вузов проводится по 4 показателям: проведение исследований в актуальных областях, управление ключевыми факторами ЦУР, роль вуза в региональном, национальном и международном уровнях, воспитание обучающихся целям устойчивого развития.

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