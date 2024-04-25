Внеплановые проверки в школах и детсадах будут проходить без уведомления

Теперь в организациях образования страны внеплановые проверки можно проводить без предварительного уведомления, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по охране прав детей Минпросвещения

Фото: Минпросвещения

«В апреле текущего года был подписан Закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. В рамках закона изменяется порядок проведения внеплановых проверок. Теперь в организациях образования страны внеплановые проверки можно проводить без предварительного уведомления субъекта и регистрации акта о назначении проверки», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, эти нормы предотвращают возможность подготовки к проверке в случае нарушения прав детей. Оперативная реакция со стороны государственных органов на такие факты позволит выявить эти нарушения и предотвратить подобные случаи в будущем.



В целях защиты прав детей Комитет по охране прав детей на постоянной основе проводит проверки организаций образования. Сообщается, что в ходе недавней проверки в Актюбинской области были обнаружены нарушения в обеспечении учащихся 1-4 классов двух школ и детей из семей социально-уязвимых слоев населения бесплатным питанием. По отношению к должностным лицам, допустившим неисполнение требований, приняты дисциплинарные меры. На сегодняшний день данные нарушения устранены.

Подобные мероприятия будут продолжаться по всей республике в соответствии с новыми нормами, добавили в министерстве.