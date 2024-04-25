Внеплановые проверки в школах и детсадах будут проходить без уведомления

Теперь в организациях образования страны внеплановые проверки можно проводить без предварительного уведомления, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по охране прав детей Минпросвещения
«В апреле текущего года был подписан Закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. В рамках закона изменяется порядок проведения внеплановых проверок. Теперь в организациях образования страны внеплановые проверки можно проводить без предварительного уведомления субъекта и регистрации акта о назначении проверки», - говорится в сообщении.
По данным ведомства, эти нормы предотвращают возможность подготовки к проверке в случае нарушения прав детей. Оперативная реакция со стороны государственных органов на такие факты позволит выявить эти нарушения и предотвратить подобные случаи в будущем.
В целях защиты прав детей Комитет по охране прав детей на постоянной основе проводит проверки организаций образования. Сообщается, что в ходе недавней проверки в Актюбинской области были обнаружены нарушения в обеспечении учащихся 1-4 классов двух школ и детей из семей социально-уязвимых слоев населения бесплатным питанием. По отношению к должностным лицам, допустившим неисполнение требований, приняты дисциплинарные меры. На сегодняшний день данные нарушения устранены.
Подобные мероприятия будут продолжаться по всей республике в соответствии с новыми нормами, добавили в министерстве.