Стартовал прием заявок на национальную премию «Учитель Казахстана»

Награда отмечает выдающиеся достижения учителей не только в академической, но и в социально значимой, общественной деятельности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Занятость педагога в социальных проектах позволяет объединить детей, наполнить их взаимодействие творчеством, знанием и влияет на гармоничное развитие подрастающего поколения.

Учитель — одна из самых уважаемых и необходимых для общества профессий. Каждый учитель обладает уникальным творческим потенциалом и заслуживает внимание, уважение и поддержку. Премия не только признает выдающиеся достижения учителей, но и предоставляет возможность развития и самореализации.

«Премия открыта для учителей любых школ начального и среднего образования (средние школы, гимназии, лицеи, как частные, так и государственные) и имеет рекордный для страны призовой фонд в 20 миллионов тенге. Национальная премия «Учитель Казахстана» проходит при поддержке министерства просвещения РК и представляет собой национальный этап Глобальной премии «Учитель Мира» (Global Teacher Prize) с призовым фондом в 1 миллион долларов США, в рамках которой казахстанские учителя уже дважды входили в ТОП-50 учителей мира!» - говорится в сообщении ведомства.

Для участия и получения дополнительной информации по премии посетите веб-сайт по этой ссылке.