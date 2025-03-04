Четыре тайника с оружием обнаружили в РК

МВД продолжается работа по обнаружению и изъятию из незаконного оборота оружия, в том числе похищенного в период январских событий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Полицейские обнаружили четыре схрона с оружием на территории нескольких областей, в трех из которых найдены оружия и боеприпасы, похищенные во время январских событий.

Вблизи города Жаркент в заброшенном здании найден тайник, где изъято гладкоствольное ружье марки Remington 11-87, похищенное во время январских событий. В Жамбылской области на окраине села Бірлесу также найден схрон, где изъято гладкоствольное ружье модели Benelli, похищенное во время январских событий, двуствольное охотничье ружье, ручная граната и четыре патрона. Кроме того, рядом с городом Жанатас выявлено место со спрятанными двуствольным гладкоствольным ружьем, газовым пистолетом и тремя патронами.

В Алматинской области в одном из поселков в канаве обнаружены два охотничьих ружья разных калибров, одно из которых похищено во время январских событий, светошумовая граната, магазин от АК-74, семь патронов и черная тактическая маска. В отношении оружий и боеприпасов, на которых стерты номера, проводятся дополнительные проверки. Работа в данном направлении ведомством проводится на системной основе.

За последние три года благодаря оперативным мероприятиям, обыскам и рейдам найдено и изъято 8 119 единиц различного оружия, 845 гранат, более 114 тысяч боеприпасов. Также обнаружено 738 схронов с оружием.



