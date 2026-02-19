Брата короля Карла III Эндрю в собственный день рождения задержали в Норфолке по делу финансиста Джеффри Эпштейна, в его резиденциях проходят обыски, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Полиция Великобритании 19 февраля сообщила об аресте мужчины в возрасте 60 лет в Норфолке. Задержанного подозревают в неправомерном поведении на государственной должности. В рамках дела правоохранители проводят обыски по адресам в Беркшире и Норфолке.

Хотя имя официально не разглашается, отмечает Sky News, у резиденции Эндрю Маунтбеттен-Виндзора были замечены автомобили без опознавательных знаков. Помощник главного констебля района Темс-Вэлли Оливер Райт подтвердил начало расследования.

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор и Джеффри Эпштейн тайно планировали запустить консалтинговый бизнес в Китае через посредника Дэвида Стерна. Идея привела к созданию компании в 2011 году, уже после того как американский финансист был впервые осужден.

Для оценки обвинений против брата короля, а также бывшего посла в США Питера Мандельсона была создана специальная группа. В нее вошли эксперты по сексуальным преступлениям под руководством Луизы Ролф. Сообщается, что расследование касается не только должностных преступлений, но и возможной причастности к торговле людьми в сексуальных целях.

На фоне скандала Карл III инициировал процедуру лишения брата всех титулов, званий и почестей. Эндрю больше не имеет права именоваться принцем и пользоваться обращением «Королевское высочество». Также его лишили звания вице-адмирала Королевского военно-морского флота.

Тогда директор Королевской прокурорской службы Стивен Паркинсон подчеркнул, что статус заинтересованного лица не влияет на исполнение закона.

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор покинул резиденцию «Королевская ложа» в Виндзоре и временно переехал в поместье Сандрингем. Тогда король Карл III выплатит брату шестизначную сумму для обустройства в частном жилье, однако отказался выделять средства на урегулирование иска американки Вирджинии Джуффре.

Для выплаты 10 млн фунтов стерлингов Джуффре, которая обвинила Эндрю в насилии, бывший принц использовал личные средства. Он занял 7 млн фунтов у покойной королевы Елизаветы II и взял 3 млн фунтов из наследства отца, принца Филиппа. Поддержка со стороны действующего монарха составила около 1,5 млн фунтов.