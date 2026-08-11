Четыре золота из Киото

Сборная Казахстана завое­вала четыре золотые медали континентального первенства. Главными героями соревнований стали Кирилл Тубаев и Полат Торебеков, оформившие по золотому дублю. Тубаев первенствовал в заездах на байдарках на дистанциях 3 400 м и 10 км. Торебеков показал аналогичный результат в гребле на каноэ, выиграв заезды на 3 400 м и 10 км.