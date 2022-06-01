Чей робот лучше?

Победители городского IT-Хакатона по робототехнике и программным проектам, прошедшего в рамках детского фестиваля «Алматы «БАЛАFEST», получили путевки в летний IT-лагерь и ценные призы. Но главное – по итогам конкурса ребята вдохновились на поиск новых знаний и дальнейшее развитие.

В соревнованиях приняли участие 226 команд из 80 школ мегаполиса. Примечательно, что конкурс технарей проходил в лингвистической гимназии № 144, как оказалось, именно здесь находится на сегодня самый современный класс по робототехнике, в котором есть единственный в городе проектор, позволяющий работать тенями.

Как отметила директор гимназии Алия Саламатова, все оборудование было приобретено благодаря принципу поду­шевого финансирования. По словам руководителя отдела городского научно-методичес­кого центра новых технологий Айгуль Болатбековой, в рамках большого городского фестиваля «БАЛАFEST» проводятся 7 конкурсов. Один из них – IT-Хакатон по роботостроению и защите программных проектов, направленный на выявление и поддержку талантливых детей в области информационных технологий.

На первом этапе прошли школьные соревнования, затем – районные. На городской уровень прошли 226 команд из 420 участвовавших. Есть школы, которые выставили по 4–5 команд, а есть команды, которые состоят из одного ученика. Участники были разбиты на две категории: младшая от 10 до 12 лет и вторая от 13 до 16 лет.

Планируется, что фестиваль будет ежегодным и количество детей будет расти. По данным управления образования города, в 107 школах Алматы работают кружки и кабинеты по робототехнике, в которых занимаются более 6 000 детей.

– Наша цель – привлечь на эти состязания все школы города, чтобы дети почувствовали дух соревнований и поняли, что их занятие интересно и важно для общества, – отметила представитель управления образования акимата.

На вопрос, можно ли рассмат­ривать эти соревнования и как возможность понять уровень преподавания информационных дисциплин и кружков дополнительного образования, руководитель отдела городского научно-методического центра Айгуль Саркитовна ответила, что многое зависит от преподавателя информатики, от того, насколько он сможет увлечь детей получать новые знания.

– Без талантливого педагога может и не быть талантливого ученика, поэтому миссия педагога состоит в том, чтобы распознать талант. Если преподаватель неравнодушный и любит свой предмет, он всегда найдет общий язык с детьми. Отрадно, что в основном все преподаватели информатики у нас молодые люди, которые по-новаторски подходят к образовательному процессу, то есть совмещают теоретичес­кие знания и практику, по­этому детям очень интересно на этих уроках, – говорит она.

По ее словам, в рамках чемпионата TIC-cap на Кубок акима Алматы, где соревнуются команды со всего Казахстана по 8 номинациям, решено организовать конкурс для молодых педагогов для развития их технических и предпринимательских навыков. Отвечая современным тенденциям, он должен быть не только педагогом, но и разбираться в IT-менеджменте.

Стоит отметить, что больше всего участников было в соревнованиях роботов, где было 4 категории. Главный судья соревнований в этой номинации Нурболат Досболов говорит, что именно мобильная робототехника всегда является самым популярным направлением. В последние годы в стране наблюдаются настоящий бум и большой интерес к робототехнике, STEM-направлению, потому что оно объединяет прак­тику и программирование. За один академический час дети имеют возможность построить своего робота или смоделировать какой-то процесс.

Показывая роботов участников соревнований, он отметил, что каждый из них стоит от 200 000 до 300 000 тенге. Все детали для них предоставляются бесплатно в классах по робототехнике и кружках при общеобразовательных школах.

Для выявления победителей была выбрана самая просторная комната, где члены жюри могли оценить их достоинства и недостатки. Конечно, победили роботы, для которых написаны наиболее сложные алгоритмы и которые, продемонстрировав все свои преимущества, набрали больше всего баллов.

В номинации «Программирование» ученики защищали проекты в области мобильных приложений, создания игр, web-сайтов. По итогам интеллектуальных соревнований определились 56 призеров, которые награждены ценными призами, дипломами и путевками в IT-лагерь.