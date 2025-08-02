Департаментом АФМ по Актюбинской области окончено расследование по факту халатности, повлекшей разрушение плотины «Магаджанская» в Хромтауском районе, передает Kazpravda.kz

Фото: АФМ

Прорыв плотины стал следствием ненадлежащего исполнения служебных обязанностей со стороны ответственного сотрудника акимата, который не обеспечил контроль за техническим состоянием гидросооружения, не проводил проверок и не предпринял необходимых мер для предотвращения аварии.

В результате затоплены сёла Алгинского района, а также дачные массивы вблизи рек Илек и Каргалы. Эвакуированы 215 человек, в том числе 96 детей.

Сумма ущерба составила более 211 млн тенге.

Судом виновному назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.