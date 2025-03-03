Чиновник в Караганде лишился должности и оштрафован на 21,7 млн тенге

Его судили за взятку, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор
Казыбекбийским районным судом города Караганды за коррупционные уголовные правонарушения осуждены руководители управлений областного департамента государственных доходов Акбиев М., Мукашев Б, а также четыре предпринимателя.
Должностные лица признаны виновными в неоднократном получении взяток от предпринимателей за непривлечение к административной ответственности по допущенным нарушениям в сфере таможенного контроля.
«Акбиеву и Мукашеву назначено наказание в виде штрафов в размере 21,7 млн тенге и 2,5 млн тенге соответственно. Этим же приговором взяткодатели осуждены к штрафам от 540 тыс. до 3 млн тенге. Кроме того, осужденным пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе и в субъектах квазигоссектора», - говорится в сообщении.
Судебный акт в законную силу вступил. В соответствии со ст.41 УК РК, при неуплате штрафа в установленные сроки мера наказания заменяется на лишение свободы, добавили в ведомстве.