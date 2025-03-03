Чиновник в Караганде лишился должности и оштрафован на 21,7 млн тенге

Его судили за взятку, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор

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Казыбекбийским районным судом города Караганды за коррупционные уголовные правонарушения осуждены руководители управлений областного департамента государственных доходов Акбиев М., Мукашев Б, а также четыре предпринимателя.

Должностные лица признаны виновными в неоднократном получении взяток от предпринимателей за непривлечение к административной ответственности по допущенным нарушениям в сфере таможенного контроля.

«Акбиеву и Мукашеву назначено наказание в виде штрафов в размере 21,7 млн тенге и 2,5 млн тенге соответственно. Этим же приговором взяткодатели осуждены к штрафам от 540 тыс. до 3 млн тенге. Кроме того, осужденным пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе и в субъектах квазигоссектора», - говорится в сообщении.

Судебный акт в законную силу вступил. В соответствии со ст.41 УК РК, при неуплате штрафа в установленные сроки мера наказания заменяется на лишение свободы, добавили в ведомстве.