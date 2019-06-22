Чиновник в Шымкенте получил взятку от предпринимателя за выдачу сертификатов
Антикоррупционной службой города Шымкент выявлен факт получения взятки и.о руководителя городской территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства при посредничестве ветеринарного врача ГКП "Ветеринарная служба г.Шымкент", сообщает Kazpravda.kz.
По информации пресс-службы ведомства, они подозреваются в получении взятки в сумме 120 тыс. тенге от директора частной компании за выдачу шести ветеринарных сертификатов.
Процессуальное задержание подозреваемых не производилось в связи с полным признанием вины.
Расследование продолжается.
Окончательный вердикт в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будет вынесен судом, добавили в антикоррупционной службе.