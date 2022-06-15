Чиновников осудили за "разворованный" ремонт водопровода в Актюбинской области

Актюбинских чиновников осудили за "разворованный" ремонт водопровода. По материалам дела, они присвоили более 14 миллионов бюджетных тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Astana TV.

Деньги выделялись на сети в двух посёлках. Руководитель отдела ЖКХ Темирского района получал финасирование, а одна из его подельниц – директор госпредприятия заключала фиктивные договоры с подрядной организацией. Глава этой компании был третьим участником преступной схемы. Он обналичивал деньги за якобы проведенную работу. Всех троих признали виновными по статье "присвоение и растрата вверенного чужого имущества". Подсудимые во всем сознались и деньги вернули. Реальный срок получил только экс-чиновник.

"Приговором суда Айдашеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, Советовой – 2 года лишения свободы. Тилеугали назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года с установлением пробационного контроля на весь срок наказания", – сообщила пресс-секретарь Актюбинского областного суда Гульжанар Отарбаева.

Наказание для директора госпредприятия отсрочено, пока её ребенку не исполнится 14 лет. А вот подрядчик отделался условным сроком. По словам районных властей, после истории с хищением ремонт водопровода в поселках Кенкияк и Шубаркудук так и не начали.



