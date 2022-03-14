Число дел по фактам пыток возросло – генпрокурор о январских событиях

Генеральный прокурор РК Берик Асылов, отвечая на запрос группы депутатов о ходе расследования январских событий, на пленарном заседании Мажилиса сообщил, что число уголовных дел по фактам пыток задержанных после январских событий возросло с 203 до 234, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Глава государства поручил правоохранительным и специальным органам детально расследовать причины январских событий. Всего по указанным фактам возбуждено 3 770 уголовных дел, большая часть в производстве МВД – это убийства, кражи, разбои, хулиганства, кража оружия. Антикоррупционной службой ведутся 234 дела по фактам применения незаконных методов расследования», – сказал Берик Асылов.

Он добавил, что все действия провокаторов в январе носили скоординированный характер.

«В Генпрокуратуре видят, что мирным протестом воспользовались сначала экстремисты, потом – криминал, а затем – вооруженные радикалы», – сказал Берик Асылов.

Напомним, ранее депутаты предложили заслушать в Мажилисе ход расследования январских событий.