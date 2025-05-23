Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

По словам президента США, у каждого пятого ребенка в США есть лишний вес, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

«Если в шестидесятые менее 5% детей страдали ожирением, сейчас - более 20%», - заявил Трамп на мероприятии в Белом доме.

По его словам, у 40% детей в США есть хотя бы одно хроническое заболевание, а аутизм диагностируют одному из 31 ребенка, хотя «несколько десятилетий назад показатель был 1 на 10 тысяч».