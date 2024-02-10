Число новых браков установило антирекорд в Казахстане

В 2023 году в стране снизилось и число родившихся – до 388 тысяч. Это минимум за 10 лет, передает Kazpravda.kz

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В 2023 году казахстанцы заключили 120,9 тыс. браков. К предыдущему году это меньше почти на 6%, или на 7,5 тысяч. Сейчас показатель находится на минимуме за 19 лет, сообщает DataHub.

«Годовое снижение наблюдается во всех областях, кроме Улытау. В самом редконаселенном регионе число браков увеличилось на 57 единиц до 1,5 тыс. Однако ввиду незначительной величины прироста особой погоды это не сделало. Тем временем, самый густонаселенный регион – Туркестанская область – сыграл прямо противоположную роль. Число новых браков тут сократилось на 1,5 тыс. единиц до 11,8 тыс. И это заметно сказалось на конечном результате. Как ни крути, 20% от общего снижения», - говорится в сообщении.

Ощутимую негативную динамику показали и другие южные регионы. Прежде всего, Алматинская область – минус 0,6 тыс.

Вдобавок ко всему в 2023 году упало и число родившихся. Нынешний результат – 388 тыс. человек (-15,9 тыс. чел.). Это минимум за 10 лет.