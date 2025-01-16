Число получивших казахстанское гражданство в 2024 году поставило антирекорд

Выводы основаны на данных МВД РК
По итогам 2024 года число принятых в гражданство Казахстана, достигло 20,2 тыс. человек. По сравнению с 2023 годом показатель сократился на четверть и стал самым низким как минимум в последние 5 лет, с 2020-го, передает Kazpravda.kz со ссылкой на DATA HUB
«Львиная доля получающих гражданство – кандасы, и снижение год к году тоже обеспечили главным образом они. В 2024-м документы получило примерно 15,7 тыс. человек с таким статусом, а в 2023-м их было 20,5 тыс. Сама доля кандасов в общем числе принятых в гражданство, впрочем, даже несколько повысилась – с 76% до 77%», - отметили аналитики.
Эксперты также дали оценку распределения кандасов в регионах РК.
«Если посмотреть, какие регионы чаще всего выбирают для себя новые казахстанцы, в лидерах окажется Алматинская область с долей в 26% от всех получивших гражданство. Следом идут Астана (9%) и Туркестанская область (8%). Не особенно популярны города Байконур, данные по которому приводятся отдельно, Ұлытау и Кызылординская область. На них приходится соответственно 19, 21 и 42 человека», - заключили в DATA HUB.