Число получивших казахстанское гражданство в 2024 году поставило антирекорд

Общество,Статистика
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Выводы основаны на данных МВД РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам 2024 года число принятых в гражданство Казахстана, достигло 20,2 тыс. человек. По сравнению с 2023 годом показатель сократился на четверть и стал самым низким как минимум в последние 5 лет, с 2020-го, передает Kazpravda.kz со ссылкой на DATA HUB

«Львиная доля получающих гражданство – кандасы, и снижение год к году тоже обеспечили главным образом они. В 2024-м документы получило примерно 15,7 тыс. человек с таким статусом, а в 2023-м их было 20,5 тыс. Сама доля кандасов в общем числе принятых в гражданство, впрочем, даже несколько повысилась – с 76% до 77%», - отметили аналитики.

Эксперты также дали оценку распределения кандасов в регионах РК. 

«Если посмотреть, какие регионы чаще всего выбирают для себя новые казахстанцы, в лидерах окажется Алматинская область с долей в 26% от всех получивших гражданство. Следом идут Астана (9%) и Туркестанская область (8%). Не особенно популярны города Байконур, данные по которому приводятся отдельно, Ұлытау и Кызылординская область. На них приходится соответственно 19, 21 и 42 человека», - заключили в DATA HUB.

 

#регионы #гражданство #кандасы #антирекорд

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