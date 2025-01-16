Число получивших казахстанское гражданство в 2024 году поставило антирекорд

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам 2024 года число принятых в гражданство Казахстана, достигло 20,2 тыс. человек. По сравнению с 2023 годом показатель сократился на четверть и стал самым низким как минимум в последние 5 лет, с 2020-го, передает Kazpravda.kz со ссылкой на DATA HUB

«Львиная доля получающих гражданство – кандасы, и снижение год к году тоже обеспечили главным образом они. В 2024-м документы получило примерно 15,7 тыс. человек с таким статусом, а в 2023-м их было 20,5 тыс. Сама доля кандасов в общем числе принятых в гражданство, впрочем, даже несколько повысилась – с 76% до 77%», - отметили аналитики.

Эксперты также дали оценку распределения кандасов в регионах РК.