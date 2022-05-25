Число смертельных случаев от ожогов среди детей выросло в шесть раз в Атырауской области

Чтоб не случилось непоправимое

Количество смертельных случаев от ожогов среди детей в Атырауской области возросло в шесть раз, значительно увеличилось и количество травм.

По итогам четырех месяцев 2021 года 137 детей получили ожоги, при этом не было ни одного факта смерти. Из них термических – 121, химических – 10, электроожогов – 6. За январь – апрель этого года зарегистрировано уже 185 случаев ожогов, умерло шесть детей.

– Ожоги стали для детей нас­тоя­щей катастрофой. Идет наплыв несовершеннолетних с травмами такого рода. Основная причина – невнимательность со стороны родителей, оставление без присмотра, – говорит замес­титель директора Атырауской областной детской больницы Орындык Сиплова. – Процесс реа­билитации очень долгий, если ребенку повезет выкарабкаться. При этом шрамы останутся на всю жизнь. Кроме того, организм ребенка будет расти, и ему нужно будет делать пластические операции.

Как отмечает старшая медицинская сестра отделения реанимации Атырауской областной детской больницы Кымбат Дуйсенгалиева, трагедия, которая порой стоит малышу жизни, в основном случается из-за невнимательности родителей. Стоит маме отвлечься – и происходит непоправимое.