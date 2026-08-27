Токаев выразил соболезнования Си Цзиньпину

Телеграмма направлена в связи с трагическими последствиями схода мощных селей в автономном районе Сицзан

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Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с трагическими последствиями схода мощных селей в автономном районе Сицзан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Глава государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также выразил надежду на скорейшее воссоединение пропавших граждан со своими семьями.