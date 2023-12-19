Число жертв землетрясения в Китае достигло 118

В мире, Китай
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Число погибших при землетрясении на северо-западе Китая достигло 118, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: kazpravda.kz

Число погибших при землетрясении на северо-западе КНР возросло до 118, сообщило Центральное телевидение Китая.

По данным телеканала, погибли 105 человек в провинции Ганьсу и 13 в провинции Цинхай. Кроме того, в провинции Цинхай с 20 людьми потеряли связь, еще 182 человека получили ранения.

Ранее сообщалось о более 100 погибших.

Помимо этого в районе бедствия получили повреждения некоторые объекты водоснабжения, электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры.

Министерство финансов и министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР выделили провинциям Ганьсу и Цинхай 200 миллионов юаней (около 28 миллионов долларов) для оказания помощи при стихийных бедствиях.

Во вторник министерство по управлению чрезвычайными ситуациями Китая ввело режим реагирования на землетрясения повышенного, второго уровня. По данным ведомства, в районе бедствия задействовали 1440 пожарных и спасателей.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в понедельник в 23:59 (21:59 по времени Астаны) в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу.

 

#землетрясение #Китай #жертвы

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