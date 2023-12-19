Землетрясение произошло в Китае: число погибших превысило 100 человек

111 человек погибли в результате землетрясения в китайской провинции Ганьсу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ИА Синьхуа

Фото: russian.news.cn

Землетрясение магнитудой 6,2, произошедшее в уезде Цзишишань провинции Ганьсу на северо-западе Китая в ночь с понедельника на вторник, унесло жизни 111 человек в Ганьсу и в соседней провинции Цинхай, сообщили в местных штабах по ликвидации последствий землетрясений.

По данным Китайского центра сейсмологических сетей (CENC), землетрясение произошло в понедельник в 23:59 по пекинскому времени. Гипоцентр залегал на глубине 10 км. Эпицентр подземных толчков находился в поселке Люгоу, примерно в 8 км от административного центра уезда Цзишишань.

Очевидцы сообщили ИА Синьхуа, что землетрясение повредило дома, дороги и другие инфраструктурные объекты. В нескольких деревнях произошли перебои с электроснабжением и водоснабжением.

Провинциальная пожарно-спасательная служба направила в район бедствия 580 спасателей, 88 пожарных машин, 12 поисковых собак, а также более 10 тысяч комплектов снаряжения для проведения поисково-спасательных работ.

Местное железнодорожное ведомство приостановило движение пассажирских и грузовых поездов, проходящих через данную зону землетрясения, и распорядилось провести полную проверку железнодорожных путей для обеспечения безопасности движения поездов.

Отметим, землетрясение в Китае ощутили жители Алматы.