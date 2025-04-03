По последним данным, 3 085 человек погибли

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Также из-за природного катаклизма 341 человек пропали без вести, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«Согласно последним статистическим данным, опубликованным Группой новостей и информации Совета государственной администрации Мьянмы, <...> в результате сильного землетрясения 28 марта погибло 3 085 человек, 4 715 получили ранения», — говорится в публикации China News (CN).

В азиатской республике было зафиксировано два землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4. Эпицентр одного из них находился в 31 км северо-западнее города Мандалай.

Также мощное землетрясение произошло в Таиланде. В Бангкоке рухнула строящаяся многоэтажка и под завалами остались десятки людей.