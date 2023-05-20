ЧМ-2023 по хоккею. Сборная Казахстана одержала победу

Спорт
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В пятом матче чемпионата мира по хоккею сборная Казахстана встречалась с командой Словакии, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию хоккея.  

Фото казахстанской федерации по хоккею

Счет открыл соперник, забросив за 5 минут до конца первого периода. Сравнять его удалось на старте второго игрового отрезка. Роман Старченко фирменным броском поразил ворота словаков. 

Соперник начал удаляться, чем наши хоккеисты смогли воспользоваться, сначала Валерий Орехов через 5 секунд после выхода пятого игрока Словакии на площадку вывел свою команду вперед, затем Евгений Рымарев реализовал большинство. Но в третьем отрезке словакам удалось забросить две шайбы и сравнять счет. Победитель определился в серии послематчевых буллитов. Казахстанцы реализовали 4 из 4 и добились победы.

Лучшим игроком в составе сборной Казахстана был признан голкипер Андрей Шутов, вратарь отразил 48 бросков из 51. 

Следующий матч подопечные Галыма Мамбеталиева проведут сегодня, 20 мая против Латвии. Начало встречи в 23:20 по времени Астаны. 

#Спорт #ЧМ-2023 по хоккею

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