Чтить память предков

Помнить о подвигах батыров – наш долг. Живя в независимом государстве, мы должны знать о тех, благодаря кому нам достались широкие степи, высокие горы, и мы сохранились как нация, сберегли свой язык.

Жизнь великих предков служит для нас и следующих поколений примером стойкости и мужества, преданности родной земле, силы воли и характера. Таким и был казахский батыр рода садыр Алдияр (1641–1712). Он прославился не только храб­ростью, присущей настоящему воину, но и своими лидерскими качествами. В памяти народа он остался предводителем, дипломатом, человеком, сумевшим даже перед ханом защитить свое право на гостеприимство и сдержать свое слово.

Сведения об Алдияр-батыре можно найти в работах известного историка, исследователя, первого инженера железнодорожника Мухаметжана Тынышпаева. В книге «История казахского народа» он приводит следующие интересные сведения.

«Для переговоров с казахским ханом к Алдыяру, как главному батыру казахов, прибыл сам калмыкский хонтайши (хан). Алдыяр и хонтайши пришли к заключению, что нужно обе­им сторонам помириться и отказаться от враждебных нападений.

Алдыяр поехал к Тауке, изложил ему мнение хонтайши и свой подход к этому вопросу. Тауке не только не согласился, но решил поймать хонтайши и убить его. Напрасно Алдыяр ссылался на святость гос­теприимства: Тауке остался непреклонен. Тогда Алдыяр наотрез отказался выдать своего гостя, уехал от Тауке и стал готовиться к отпору нападения хана.

Тауке собрал войско и напал на аул Алдыяра – последний собрал родственников, и сражение произошло около аула Алдыяра. У Алдыяра был самый младший брат Майлан, храбрейший из батыров. Алдыяр постоянно твердил: «Майлан, ажалы әлде қайдан!» С братьями Кудыяром, Избасаром, Майланом и другими родственниками Алдыяр сражался против Тауке с утра до вечера. В этот день суждено было пасть в бою молодому Майлану. Алдыяр отразил нападение Тауке, на другой день с почетом отправил калмакского хонтайши к себе на родину.

Хонтайши, благополучно возвратившись к себе, вызвал пленных казахов, спросил их, из каких они родов, затем он освободил пленных не только рода садыр (род Алдыяра), но и вообще найманов, затем освободил даже таких, которые только понаслышке знали Алдыяра.

Это предание о казахском хане и о Тауке записано в Лепсинском уезде со слов Даиржана Арапова, потомка Алдыяра в 7-м колене», – пишет Мухаметжан Тынышпаев.

В этой же работе он рассказывает, что «Алдыяр был первым батыром Тауке-хана. Он сидел всегда рядом с ханом с правой стороны его. Батыр часто притес­нял своих родственников и других, живших вблизи. Однажды, выведенные из терпения, они пожаловались хану на Алдыяра. Хан об этом сказал батыру. Через несколько дней хан сидел в юрте, окруженный массой народа, среди которых были жалобщики.

Явился Алдыяр и приветствовал хана, сел по обыкновению с правой стороны его. Вскоре показались 2-3 верблюда (что видно было из юрты), нагруженные куртом, мас­лом и т.д. Их вел человек Алдыяра; последний крикнул своему человеку: «Я ведь предназначил их не для пуб­лики, а для хана: веди верблюдов к юрте хана!»

Хан предложил собравшимся сказать об обидах, нанесенных им Алдыяром, никто, однако, не осмелился сказать что-нибудь. Тогда Тауке сказал, что такому славному батыру, как Алдыяр, не следует обижать свой народ, а жалобщикам сказал, что, быть может, они преувеличивают сделанное Алдыяром, предложил обеим сторонам забыть старое, помириться, не допускать в дальнейшем таких поступков. Наконец прибавил, что он все же дорожит Алдыяром, так как «если он возьмет кобылу, вернет взамен верблюдом».

Алдыяр был «джайши». Тауке несколько раз пытался покорить каракалпаков, но бдительная стража каракалпакского хана каждый раз успевала предупреж­дать хана и народ о приближении Тауке – пос­ледний возвращался ни с чем. Тауке приказал Алдыяру организовать нашествие на каракалпаков, разорить их и полонить их хана.

Алдыяр двинулся с отрядом и за один день до каракалпакской границы вызвал на небо дож­ди и туман и незаметно для стражи вторгся в каракалпакские пределы, опустошил аулы, взял много пленных, скота и имущества и стал возвращаться назад.

Одна пленница-каракалпачка в пленнике узнала своего хана, о чем стало известно одному из казахских батыров. Когда он хотел убить хана, чтобы впоследствии показать, что именно он поймал хана, последний дал ему несколько золотых монет и попросил его тайно освободить. Батыр еще получил золотых монет и выпустил тайком хана. В тот же день о случившемся узнал Алдыяр, устроил погоню за ханом, которого поймал и живым доставил Тауке.

«Приведенные предания находятся в полном соответствии с историческими данными. Что Алдыяр был выдающимся батыром, видно из того, что он попал в «уран» (боевой клич) своего рода садыр», – пишет Мухаметжан Тынышпаев.

Исторические данные о батыре приводит и член общественного фонда «Бабалар рухы», писатель Жомарт Игиман. Он рассказывает, что Алдияр-батыр в молодости служил под началом кыргызского манапа Сару. Он провел множество сражений против кокандцев, шуршитов и джунгар и прославил свое имя среди кыргызского народа. Славные подвиги казахского сына пришлись по душе Саруд-хану, и он отдал свою дочь за него замуж. Она родила сыновей-близнецов, названных Кырыксадак и Кыргызшора.

«Слава о Батыре разнеслась по стране. Казахский хан Салкым Жангир отправил Бухар Жырау в Кыргызстан и пригласил Алдияр-батыра на родину, которую надо было защищать от многочисленных врагов. В это время Жангир-хан умирает, и Тауке-хан вернулся на престол. В разгар казахско-калмыцких, казахско-кокандских, казахско-шуршитских битв Алдияр-батыр показал свои лучшие организаторские и лидерские качества.

Кроме Кырыксадака и Кыргызшора у батыра было восемь сыновей: Куат, Кененбай, Доненбай (мать – Таубике), Асан, Медет, Кенжебай (мать – Ежеп), Акпан, Токпан (мать – Жибек).

Алдияр-батыр погиб в войне с джунгарами на берегу реки Шыршык и был похоронен рядом с Толегетай баба в Жанакорганском районе Кызылординской области», – рассказывает Жомарт Игиман.

В честь великого предка, чье имя стало боевым кличем, потомки батыра поставили ему памятник при въезде в город Саркан облас­ти Жетысу. Величественный мо­нумент установлен в год 30-летия Независимости страны – как знак преклонения перед героическим прошлым казахского народа и веры в его светлое будущее.

Бронзовая скульптура высотой пять метров установлена полностью на народные средства. Благодаря всем неравнодушным гражданам района, бизнесменам, известным личностям, потомкам батыра за короткое время было собрано свыше семидесяти миллионов тенге.

Теперь батыр словно охраняет границы родной земли и благословляет каждого проезжающего по дороге. Пройдут года, сменятся поколения, а памятник батыру Алдияру будет стоять и напоминать о героической борьбе славных сыновей казахского народа за свободу родной земли.