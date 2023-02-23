Посол Турции: Осиротевших после землетрясений детей не будут отправлять на усыновление в другие страны

Что будет с детьми, которые остались сиротами после землятрясений в Турции, рассказал чрезвычайный и полномочный посол Турции в Казахстане Уфук Екиджи на пресс-конференции в посольстве, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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"Дети, ставшие сиротами во время землетрясений, сейчас под присмотром государства. Сейчас ведутся установка личности этих детей и восстановление документов. Им оказывается психологическая помощь. Этих детей не будут отправлять на усыновление в другие страны. Они будут размещены в семьях своих родных в Турции", – акцентировал посол.

Он сообщил, что 1 858 детей находится под патронатным наблюдением, личности 200 из них пока не установлены.

Напомним, 2 мощных землетрясения (магнитудами 7,7 и 7,6) с эпицентром в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш привели 6 февраля к масштабным разрушениям в 10 провинциях Турции: Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адыяман, Османийе, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг.

По последним данным, число погибших от разрушительных землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше превысило 43,5 тысячи человек.

20 февраля в районе Дефне провинции Хатай на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 6,4, в регионе зафиксировано 90 афтершоков, магнитуда самого сильного из которых составила 5,8. Погибли 6 человек, пострадали более 500 жителей.