Около 300 человек пострадали в результате нового землетрясения в Турции

Состояние 18 из них тяжелое.

Фото: Sertac Kayar / Reuters

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил сегодня, 21 февраля, что 294 человека пострадали в результате двух землетрясений, произошедших накануне в провинции Хатай, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

"У нас 294 раненых в результате двух землетрясений, произошедших сегодня вечером в Хатае, - написал Коджа в Twitter. - Состояние 18 из них, к сожалению, тяжелое".

В понедельник 20 февраля Управление по чрезвычайным ситуациям Турции сообщило о двух землетрясениях магнитудой 6,4 и 5,8, произошедших с разницей в 17 минут на юго-востоке страны.

Подземные толчки ощущались также в Египте, Израиле, на Кипре, в Ливане, Сирии.

Ранее 2 мощных землетрясения (магнитудами 7,7 и 7,6) с эпицентром в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш привели 6 февраля к масштабным разрушениям в 10 провинциях Турции: Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адыяман, Османийе, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг.

Землетрясения в Турции были зафиксированы в последующие дни.

По последней информации, от стихийного бедствия в стране погибли более 41 тысячи человек.