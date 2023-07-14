Программа льготного автокредитования спровоцировала рост цен на машины – АЗРК

Транспорт
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Механизмы финансирования в рамках льготного автокредитования в 2022 году показало ограничение конкуренции, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

Фото: Kazpravda.kz

Как установило АЗРК, рынок услуг автокредитования за 2020, 2021 годы и 9 месяцев 2022 года является высококонцентрированным. На нем работают 16 кредитных организаций. При этом 70% рыночной доли приходится на АО «Евразийский банк», АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Kaspi Bank».

В 2022 году объем автокредитов вырос у Евразийского банка и БЦК за счет участия в программе льготного автокредитования (предел ГЭСВ – 7,5%). Наибольший объем автокредитов вне льготной программы принадлежит Kaspi Bank, занятому автокредитованием на вторичном рынке.

«В свою очередь, изучение механизма финансирования в рамках льготного автокредитования в 2022 году показало ограничение конкуренции как между автопроизводителями, так и между банками второго уровня, участвующими в программе.

Так, на основании постановления Правительства от 2 сентября 2021 года № 604 объем финансирования в 100 млрд тенге был разделен автопроизводителями между собой (протокол комиссии представителей промышленных предприятий от 13 мая 2022 года).

Далее для администрирования такого распределения Фонд развития промышленного развития, распределив указанный объем между 4 банками второго уровня, установил каждому из них лимиты финансирования (пределы суммы займов) для каждого производителя», – обосновали в антимонопольном ведомстве.

В целом, отметили в АЗРК, финансирование льготного автокредитования осуществлялось без предварительного обеспечения необходимым для удовлетворения спроса населения количеством автомобилей отечественной сборки, а это в свою очередь спровоцировало рост цен на автомобили.

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