Чтобы восстановить пациента

Мероприятие состоялось в рамках открытия первого казахско-корейского образовательно-исследовательского центра реабилитационной медицины, созданного на базе Городской клинической больницы № 1.

Как отметила заведующая отделением нейрореабилитации ГКБ, главный внештатный реабилитолог Алматы, руководитель центра Амина Сейданова, она не припомнит такого заинтересованного учас­тия отечественных специалис­тов в подобных мастер-классах.

По ее словам, реабилитация – одно из важнейших направлений медицины. Даже если человек перенес инфаркт, ему необходимо восстановление. В случае серьезных заболеваний, после которых люди теряют дееспособность, требуются постоянные занятия для возвращения пациента в социум. Цель данного центра – обучение специалистов-реабилитологов, которых сегодня не хватает в стране.

Дефицит врачей этого направления идет еще с советского периода. Тогда эта структура была представлена только физиотерапией и лечебно-оздоровительной физкультурой. Подготовка специа­листов такого профиля началась несколько лет назад, поэтому их все еще не хватает.

– Реабилитация – комплекс мероприятий с участием специалистов мультидисциплинарной команды. Современный врач-реабилитолог должен обладать набором совокупных знаний. Его задача – назначить методы лечения, контролировать абсолютно все факторы и довести пациента до выздоровления, – отметила Амина Сейданова.

В рамках первого мастер-класса южнокорейские коллеги провели обучение местных врачей-реабилитологов и инструкторов ЛФК эффективным методикам кинезотерапии и эрготерапии в области детской и взрослой реабилитации.

Отвечая на вопросы о том, каких успехов достигли корейские реабилитологи и почему стоит перенимать их опыт, руководитель центра отметила, что корейская реабилитационная медицина развивалась по международному стандарту, в основе которой лежит и американская модель. Все принципы и методы имеют доказательную базу.

По словам Амины Сейдановой, центр будет заниматься разработкой совместной образовательной программы по международному стандарту на примере корейской системы подготовки специалистов, а также проведением совместных исследовательских проектов. Регулярно будут организовывать дистанционные консультации ведущих специалистов Южной Кореи в области реабилитации посредством телемедицины для пациентов и лиц с ограниченными возможностями.