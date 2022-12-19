Чтобы восстановить пациента Свежий выпуск 19 декабря 2022 г. 0:00 Айгуль Жалелова, Алматы Более 250 врачей-реабилитологов со всего Казахстана приняли участие в мастер-классе, который провели ведущие специалисты Южной Кореи. Мероприятие состоялось в рамках открытия первого казахско-корейского образовательно-исследовательского центра реабилитационной медицины, созданного на базе Городской клинической больницы № 1. Как отметила заведующая отделением нейрореабилитации ГКБ, главный внештатный реабилитолог Алматы, руководитель центра Амина Сейданова, она не припомнит такого заинтересованного участия отечественных специалистов в подобных мастер-классах. По ее словам, реабилитация – одно из важнейших направлений медицины. Даже если человек перенес инфаркт, ему необходимо восстановление. В случае серьезных заболеваний, после которых люди теряют дееспособность, требуются постоянные занятия для возвращения пациента в социум. Цель данного центра – обучение специалистов-реабилитологов, которых сегодня не хватает в стране. Дефицит врачей этого направления идет еще с советского периода. Тогда эта структура была представлена только физиотерапией и лечебно-оздоровительной физкультурой. Подготовка специалистов такого профиля началась несколько лет назад, поэтому их все еще не хватает. – Реабилитация – комплекс мероприятий с участием специалистов мультидисциплинарной команды. Современный врач-реабилитолог должен обладать набором совокупных знаний. Его задача – назначить методы лечения, контролировать абсолютно все факторы и довести пациента до выздоровления, – отметила Амина Сейданова. В рамках первого мастер-класса южнокорейские коллеги провели обучение местных врачей-реабилитологов и инструкторов ЛФК эффективным методикам кинезотерапии и эрготерапии в области детской и взрослой реабилитации. Отвечая на вопросы о том, каких успехов достигли корейские реабилитологи и почему стоит перенимать их опыт, руководитель центра отметила, что корейская реабилитационная медицина развивалась по международному стандарту, в основе которой лежит и американская модель. Все принципы и методы имеют доказательную базу. По словам Амины Сейдановой, центр будет заниматься разработкой совместной образовательной программы по международному стандарту на примере корейской системы подготовки специалистов, а также проведением совместных исследовательских проектов. Регулярно будут организовывать дистанционные консультации ведущих специалистов Южной Кореи в области реабилитации посредством телемедицины для пациентов и лиц с ограниченными возможностями.