"Да" или "Нет" – мажилисмен о форме бюллетеня на референдуме

Депутат Мажилиса Парламента РК Арман Кожахметов в интервью журналистам рассказал о том, в какой форме будет представлен на референдуме бюллетень для голосования, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Указ Президента будет предлагать форму и текст поправок в Конституцию, и граждане вынесут свои решения. Если они согласятся, значит они проголосуют «да», если нет, значит выразят свои мнения иначе. Форма бюллетеня предусматривает короткий ответ «да» или «нет», – пояснил депутат.

Он также подчеркнул, что содержание поправок должно быть доведено до граждан Казахстана.

«Текст поправок должен быть доведен до всех граждан нашей страны. Мы должны с ними ознакомиться и потом принять на референдуме соответствующее решение. «Да» – значит поддерживаем, «нет» – значит мы не поддерживаем», – сказал он.

Кроме того, Арман Кожахметов напомнил, что решение референдума является легитимным, законным, потому что так написано в соответствующем законе.

«Исходя из тех предложений и той активности, которую мы видим в социальных сетях, вопрос поправок в Конституцию волнует многих граждан. Поэтому я полагаю, что интерес будет большой, и соответствующая явка большая», – отметил он.