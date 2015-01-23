Да, «Скифы» мы... Свежий выпуск 776 Максут ИРЖАНОВ, Западно-Казахстанская область

Мысленно перенесемся в середину 70-х годов прошлого столетия, когда в Стране Советов стоял настоящий бум вокально-инструментальных ансамблей. Они появлялись, как грибы после дождя, не только на всесоюзном, респуб­ликанском, областном, районном уровнях, но даже на базе крепких и средних совхозов и колхозов.

Не прошла эта мода и мимо Зеленовского районного Дома культуры. Приобретенные инструменты (клавишные, ударные, духовые, гитары,) быстро нашли свое применение, благодаря таким энтузиастам, как Павел Твердохлебов, Виктор Каманин, Анатолий Сарбеев, Николай Буренко, Виктор Старченко. Свои первые заготовки они предлагали на суд молодежи на летней танцплощадке перед кинотеатром ­«Победа», называемой в народе «пятачком». Вскоре к ним присоединился Гизат Мухамбетов, который быстро освоил бесхозную бас-гитару и стал основным солистом. Популярность ансамбля, у которого еще не было названия, росла изо дня в день, от танца к танцам, которые устраивались на пятачке три раза в неделю.

А вот и первый областной конкурс осенью 1976 года, на который ребята поехали под названием «Скифы». Они сходу стали лауреатами этого конкурса и заставили говорить о себе на всю область как о настоящем вокально-инструментальном ансамбле. Тогда же они впервые засветились и на экранах местного телевидения, у них брали интервью как у настоящих артистов.

В 1977 году на областном конкурсе среди коллективов художественной самодеятельности, который проходил в рамках I Всесоюзного фестиваля художественного творчества, Зеленовский район стал лауреатом. Немалую лепту в этот успех внес ВИА «Скифы». В последующие годы на областных конкурсах ансамбль занимал только первые места.

В 1978 году ВИА «Скифы» поехал на республиканский телевизионный конкурс «Комсомольцы – беспокойные сердца», где становится лауреатом, заняв высокое 2-е место. С этого момента «Скифы» буквально перевернули музыкальную жизнь района. Их выступления без рекламы, по слуху: «Сегодня играют «Скифы», собирали переполненные залы. Ну а свадьбы, юбилеи, на которых играли ребята из ансамбля, считались самыми крутыми. В то время, когда залов для проведения свадеб почти не было, а столовые были заняты, многие ставили во дворе большие палатки для подобных мероприятий. Если в таких временных помещениях играли «Скифы», вокруг собиралась большая толпа народа, так как звуки музыки и песен были слышны на все село.

Популярность ребят росла. К ним вскоре присоединились Юрий Бабушкин (труба) и Синеш Сеитов (ударные) из соседнего села Зеленое, где тоже был свой колхозный вокально-инструментальный ансамбль при сельском Доме культуры, а также баянист-виртуоз Виктор Сачнев, ставший незаменимым клавишником. И тогда, на «пятачке», уже не признавали танцы под магнитофон, который обычно включали в начале танцевального вечера и в паузах, когда музыканты брали короткий перерыв на отдых.

На них хотят быть похожими все, кто умеет держать гитару и немного петь. Видя желание и рвение младших коллег, «Скифы» стали привлекать их для создания второго состава ВИА. Так в «Скифах» появились Сергей Саяпин, Ербулат Жулиев, Юрий Саяпин, Тугат Мухамбетов, Малик Мусакулов, которые через несколько лет стали играть и петь в основном составе, и другие.

В начале 80-х годов сдается в эксплуатацию типовой двухэтажный районный Дом культуры, где находится работа для каждого из состава «Скифов». Многие из них поступили в высшие и средние музыкальные и культурно-просветительные учебные заведения, так как требовалось специальное образование. Ребята ведут кружки духового и вокально-инструментального оркестров, становятся директорами сельских ДК, методистами и заведующими клубами. Но во время подготовки к концертам, конкурсам и просто репетиций всегда собираются вместе, чтобы затем порадовать зрителей новыми номерами.

В 90-е годы ансамбль находился на грани распада. В области практически не осталось подобных музыкальных коллективов, все реже на мероприятиях звучала живая инструментальная музыка. Музыканты тоже искали себе место под солнцем. Выручали поездки в Уральск, свадьбы, юбилеи. Некоторые музыканты занимались коммерческими проектами.

С приходом к руководству районным отделом культуры Марата Калиева, ВИА «Скифы», можно сказать, получил второе рождение. Восстанавливается прежний состав. А еще в него влились и новые талантливые музыканты и исполнители: Есбулат Абдулов, Акмарал Ахметова, Салават Мухамеджанов, Аслан Гизатов. Музыкальное сопровождение песен стало богаче: две трубы, тромбон, саксафон, клавишные, ударные, гитары до сих пор создают атмосферу 70–80-х годов.

В декабре 2002 года ВИА ­«Скифы» принял участие в региональном ретро-фестивале в Атырау и с триумфом завовевывает Гран-при. Большую популярность имели ребята в приграничных российских районах во время Года Казахстана в России в 2004 году и Года России в Казахстане в 2005 году. И в дальнейшем ни одно культурное мероприятие с участием делегации зеленовцев в Большечерниговском районе Самарской области, Первомайском и Ташлинском районах Оренбургской области, Перелюбском и Озинском районах Саратовской области не проходило без «Скифов», которые в эти годы стал свое­образным брендом Зеленовского района.

В 2006 году ВИА «Скифы» становится лауреатом международного фестиваля «Каспий – море дружбы» в Актау, после чего ансамблю присваивается звание народного коллектива, а его бессменный руководитель Гизат Мухамбетов вскоре получает звание заслуженного работника культуры Республики Казахстан.

В последнее время состав ансамбля несколько видоизменился. Хотя костяк сохранился. Это Гизат Мухамбетов (саксафон), Асылбек Измуханов (клавишные), Сергей Саяпин (ударные), Юрий Саяпин (труба), Акылбек Нургалиев (труба), Малик Мусакулов (бас-гитара), Аслан Гизатов (ритм-гитара). Все они к тому же замечательные исполнители. Их четырехголосие своеобразно и неповторимо. Особенно это заметно, когда они акапелла поют песню Естая «Корлан». Рассказывают, когда во время кофе-брейка на фестивале «Каспий – море дружбы» ребята запели эту песню, один из членов жюри, знаменитый казахстанский певец Лаки Кесоглу внимательно слушал и затем аплодировал ребятам стоя.

К сожалению, за 40 лет случались и безвозвратные потери. Рано ушли из жизни Синеш Сеитов, Юрий Бабушкин, Ербулат Жулиев, Есбулат Абдулов, Виктор Каманин, имена которых живы в сердцах не только музыкальной общественности района и области, но и многочисленных поклонников ВИА «Скифы».

Недавно, в конце ноября 2014 года, ВИА «Скифы» принял участие во втором фестивале вокально-инструменатальных ансамблей «Синяя птица» в Тамбове, организованном муниципальным бюджетным учреждением «Культурно-досуговый центр Мир». По условиям фестиваля каждый музыкальный коллектив должен был дать небольшой концерт. С особым интересом тамбовчане ждали выступления казахстанцев, которые поразили организаторов и местных музыкантов уже на репитиции. Слухи и небольшой сюжет по местному телевидению сделали свое дело: зал был переполнен.

Когда зазвучала первая песня «Дастархан», в зал с подносом, на котором были фрукты и конфеты, вышел участник ансамбля в национальном казахском костюме. Угостив публику сладостями, он как бы еще больше сблизил артистов со зрителями. На протяжении всего концерта зал от души аплодировал и не отпускал ребят со сцены.

Вот, что сказал один из зрителей на интернет-сайте «КДЦ Мир»: «Дождались… На сцене те, кто приехал на фестиваль с далекого Казахстана, те, кто не побоялся границ и расстояний, те, с которых надо брать пример. Начав петь, группа продемонстрировала свое чудодейственное умение точно выразить и донести до сердца каждого слушателя истинный смысл каждого слова исполняемых ими песен. Все было понятно даже тогда, когда группа «Скифы» исполняла песни на казахском языке, потому что пели они душою, с высочайшей самоотдачей и удовольствием. Все их музыкальные номера зрители сопровождали волной оваций, которая не смолкала до конца выступ­ления группы».

По программе гала-концерта, который состоялся в последний день фестиваля, ВИА «Скифы», как и другие коллективы, должны были представить две песни где-то в середине программы. Но после такого ошеломляющего, впечатлительного выступления организаторы пересмотрели очередность выступлений и предоставили гостям выступить в заключительной части гала-концерта. Причем «Скифам» организаторами было предложено исполнить не две, а четыре понравившиеся им песни: упомянутую выше «Корлан», русскую народную песню «Порушка-пораня», «Тополя» Григория Пономаренко и «Чудо земля» Давида Тухманова. И вновь после каждого выступления наших ребят в зале звучали бурные аплодисменты, восторженные «Браво-брависсимо!».

При закрытии фестиваля организаторы, с особой благодарностью отмечая участие в нем гостей из Казахстана, огласили свое решение о придании фестивалю «Синяя птица» статуса международного и приглашении «Скифов» на следующий фестиваль в 2015 году. Песню «Чудо земля», в котором слова «…И все мы братья, и все мы сестры, все люди мира – одна семья…» буквально тронули сердца всех участников, решили сделать гимном этого фестиваля.

– Действительно, у дружбы нет границ. На собственном примере мы убедились, что песня сближает людей, за одно мгновение делает незнакомых людей друзьями, – говорит руководитель ансамбля Гизат Мухамбетов. – Теперь и в Тамбове и во всем тамбовском крае знают, что жанр вокально-инструментальной, живой музыки у нас, в Казахстане, жив и стоит на хорошем уровне.

Сегодня ВИА «Скифы» вновь находится на творческом подъеме, и его участники готовы к выполнению новых задач, ведь впереди еще много работы. Зрители ждут с нетерпением каждого выступления своих любимцев, которые стараются не разочаровывать их, радовать их своими новыми и старыми песнями.

Самое главное – у коллектива ВИА «Скифы» есть будущее. Уже сегодня его молодежный второй состав, состоящий из выпускников и учащихся старших классов Переметнинской СОШ, с которыми занимается гитарист ансамбля Малик Мусакулов, регулярно показывают свои творческие достижения сельчанам и получают хорошие отзывы. Ветераны музыкального коллектива видят в них свое творческое продолжение.

