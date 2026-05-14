Показатель зрелости общества

Чистота перестает восприниматься исключительно как бытовой вопрос и становится важным показателем зрелости общества. Именно этой логике отвечает инициатива Президента Касым-Жомарта Токаева «Таза Қазақстан», которая за короткое время вышла за рамки экологической кампании и, по сути, приобрела характер общенационального движения. Как подчеркнул Глава государства, сегодня понятие чистоты становится частью национальной идентичности и фундаментальной ценностью страны.

О масштабах инициативы свидетельствуют конкретные результаты. За два года после старта проекта по всей стране проведено свыше 1,5 тыс. экологичес­ких мероприятий, в которых приняли участие миллионы наших соотечественников. Реализуются крупные проекты по озеленению населенных пунктов и восстановлению экосистем, включая масштабные работы по лесомелиорации на осушенном дне Аральского моря.

Однако главный результат измеряется не только объемом вывезенного мусора и не количеством высаженных деревьев. Гораздо важнее постепенное изменение общественного отношения к чистоте и порядку. Президент отмечает: «Суть идеологической концепции «Таза Қазақстан» – это не только чистота наших улиц, дворов и быта, но и чистота наших помыслов, направленных на достижение благополучия для граждан Казахстана». В этих словах понятие чис­тоты раскрывается значительно шире, чем исключительно в материальном или бытовом смысле. Речь идет о чистоте намерений, ответственном отношении к делу и внутренней культуре человека. Именно ценностные установки, добросовестность и личная зрелость во многом определяют поступки людей. Честное отношение к труду и ответственность перед обществом становятся важной основой культуры личности.

Абай говорил, что о достоинстве и личностных качествах человека следует судить по тому, с каким намерением он берется за дело и каким путем идет к цели. В этой мысли отражено понимание того, что результат любого действия во многом зависит от внутренней мотивации и отношения к делу. Поэтому и усилия по защите окружающей среды требуют не формального подхода, а осознанного участия, заинтересованности и ответственности каждого гражданина.

Неотделимым от чистоты понятием является честность. Она выступает выражением добросовестности и порядочности человека. Именно такой смысл заложен в идее «Адал азамат» – образ гражданина, для которого честный труд, ответственность и служение общественным интересам являются естественной нормой. Утверждение принципов чистоты и честности во всех сферах жизни имеет особое значение, поскольку формирует в обществе устойчивое неприятие коррупции, а ответственность и порядочность становятся ориентирами поведения.

Это существенно расширяет содержание инициативы «Таза Қазақстан». Речь идет о формировании системы ценнос­тей, в которой бережное отношение к окружающей среде становится устойчивой нормой общественного поведения, а чистота, честность и ответственность – гражданской привычкой.

Особое отношение к окружающей среде имеет глубокие исторические корни. Традиционная культура Великой степи исходила из необходимости жить в гармонии с природой, ощущая себя ее частью, а не покорителем. Нормы обычного права, включая положения свода законов «Жеті жарғы», закрепляли ответственность за землю и природные ресурсы как за общее достояние. Наши предки выработали уникальную модель взаимодействия с природой, основанную на сезонном балансе, рациональном использовании пастбищ и бережном отношении к водным источникам. Эта система позволяла сохранять устойчивость степных экосистем на протяжении веков.

В научной и публицистической литературе такую модель исследователи нередко описывают как своеобразную «симфонию человека и природы». В ее основе лежало мировоззрение, согласно которому природа воспринималась не как объект эксплуатации, а как общий дом, требующий уважительного и бережного отношения.

Сегодня эти исторические смыслы получают новое прочтение. В современном мире устойчивое развитие государств все чаще оценивается не только по экономическим показателям, но и по качеству окружающей среды. Экологическая культура становится одним из ключевых признаков зрелого гражданского общества.

Это особенно актуально в условиях нарастающих климатических вызовов, в том числе для нашего региона. Как отметил Касым-Жомарт Токаев на общих дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамб­леи ООН, температура в Центральной Азии растет в два раза быстрее, чем в среднем по миру. Ускоренное таяние ледников в горах Алатау многократно усиливает риски для водной и продовольственной безопасности миллионов людей. В этой связи бережное отношение к природе становится не только вопросом культуры. Это уже фактор долгосрочной устойчивости государства.

Именно поэтому инициатива «Таза Қазақстан» приобретает стратегическое значение. Она становится не только инструментом благоустройства и обеспечения чистоты, но и важным элементом адаптации общества к современным экологическим вызовам. «Таза Қазақстан» демонстрирует на практике, что экологическая ответственность постепенно становится общенациональной ценностью, объединяющей государство, бизнес и общество. Особенно важно, что в акции активно участвуют волонтеры, молодежь, общественные организации и предприниматели. Благодаря этому формируется принцип коллективной ответственности за состояние окружающей среды.

Фактически происходит сдвиг общественного сознания. Вопросы чистоты перестают быть исключительной задачей отдельных служб и становятся делом каждого гражданина. В этом, на мой взгляд, и заключается главный эффект инициативы – формирование культуры ответственности как общественной нормы.

Глава государства подчеркивает: «За два года эта прогрессивная инициатива переросла в поистине общенациональное движение. Важно, что проект продолжает наполняться новыми смыслами и, по сути, становится нравственным стержнем идеи Справедливого Казахстана. Принципы «Таза Қазақстан», концепции «Закон и Порядок», «Адал азамат» составляют единую ценностную матрицу и должны прочно войти в повседневную управленческую и общественную практику».

Из этого складывается новая культура гражданственности. Гражданское сознание проявляется в уважении к общим ценностям, соблюдении закона, осознании прав и обязанностей, готовности брать на себя ответственность. В такой системе координат ответственность выражается как в бережном отношении к окружающей среде, так и в справедливости решений, соблюдении закона и нетерпимости к коррупции.

Закономерным продолжением этой ценностной линии стало ее конституционное закрепление. Принципы высокой экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде и гражданской ответственности получили прочную правовую основу в народной Конституции Казахстана, принятой на общенациональном

референдуме 15 марта.

В статье 3 среди основополагающих принципов деятельности государства прямо закреплено «формирование высокой экологической культуры», а в статье 37 установлена конституционная обязанность граждан сохранять природу и бережно относиться к ее богатствам. Это свидетельствует о том, что инициа­тива «Таза Қазақстан» – не временная акция, а долгосрочная государственная стратегия, где чистота окружающей среды, чистота помыслов и чистота управления неразделимы.

Таким образом, «Таза Қазақстан» и в дальнейшем будет укрепляться как общенациональное движение, формируя в общественном сознании новую экологическую культуру.