Данные казахстанцев сливали Telegram-боты: в Минцифры назвали возможные каналы утечки информации

Культура и общество
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Малик Олжабеков в ходе пленарного заседания Мажилиса прокомментировал распространение персональных данных казахстанцев в иностранном Telegram-боте, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Как напомнил депутат Никита Шаталов, буквально на днях в Казнете появилась очередная информация о несанкционированном доступе к персональным данным казахстанцев.

«На этот раз услуги по поиску данных о месте проживания, ИИН, ФИО казахстанцев стали доступны в иностранном Telegram-боте. Достаточно было вбить номер телефона. Многие пользователи сетей предположили, что эти данные были взяты из государственных информационных систем. В связи с этим у меня 2 вопроса. Как такое стало возможным, и что предприняло министерство, чтобы исправить ситуацию?» – спросил мажилисмен.

Вице-министр цифрового развития Малик Олжабеков проблему признал.

«Да, действительно, имел место данный инцидент с распространением информации, в том числе персональных данных в некоторых Telegram-ботах. Принцип работы такой, что они собирают и агрегируют информацию из различных общедоступных источников, в том числе соцсетей, и как раз на основании введения номера сотового телефона. Мы предполагаем, что одним из источников может выступать запрещенный в Казахстане сервис по выдаче таких сведений по номеру телефона. Касательно адресов, которые выдает бот, в основном это информация с ранее имевших место утечек, устаревшая информация. Предполагаем, что она может быть также из общедоступных сервисов, таких как доставка еды или товаров», – пояснил Олжабеков.

Он также добавил, что заявка по блокировке этих сервисов направлена в министерство культуры и информации.

«Также эксперты проверяют выдаваемую информацию, чтобы выявить источники, откуда информация могла утекать, чтобы провести проверку в их отношении», – сказал вице-министр.

 

#мажилис #безопасность #общество #Минцифры #утечка данных

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