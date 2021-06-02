Дарить настроение каждый день

Мероприятие с участием акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова состоялось в Международный день защиты детей. Глава региона посетил подведомственное областному управлению здравоохранения учреждение и поздравил его воспитанников с праздником.

Здесь же он совершил обряд «тұсау кесер» двум воспитанникам дома ребенка, пожелав им светлого пути в жизни. А ветераны одарили малышей своими благословениями. Один из них – подкидыш, оставшийся без попечения родителей. Еще одного ребенка временно сдала в центр мать, не имеющая возможности его содержать, поскольку сама относится к категории лиц с ограниченными возможностями.

– Некоторые дети с самого рож­дения лишены материнской любви и тепла, они нуждаются в заботе. Желаю, чтобы в скором времени они обрели свои семьи, выросли достойными гражданами своей страны. Мы должны создавать достойные для их развития условия, дарить праздничное настроение каждый день, – отметил аким области.

Глава региона прослушал несколько номеров концертной прог­раммы «Мы – цветы жизни», где дети продемонстрировали свои таланты. Затем он ознакомился с условиями проживания малышей и побеседовал с руководством социального учреждения.

По словам его руководителя Раисы Баймухановой, сейчас здесь воспитываются 23 ребенка в возрасте до 4 лет с различными заболеваниями. У детей наблюдаются поражение центральной нервной системы, задержка речевого развития и ДЦП. Качественный и своевременный уход за малышами обеспечивают 50 работников социального учреждения.

– Этот праздник имеет особое значение для сотрудников, ответственных за всестороннее развитие наших воспитанников. Уверен, что все они глубоко осознают возложенную на них ответственную миссию – воспитание счастливого поколения, способного стать дос­тоянием независимой страны, – заявил Махамбет Досмухамбетов.

Всем воспитанникам детского дома были вручены подарки от имени акима области.

Между тем за последний год один из воспитанников специа­лизированного детского дома был усыновлен, шестеро возвращены в свои кровные семьи, один ребенок переведен в детскую деревню семейного типа «Шаңырақ».