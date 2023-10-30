Дави на газ!

О проблеме знают все, но способов ее решения так и не найдено. Нынешний год не стал исключением: очереди к газозаправочным станциям все такие же длинные, как и прежде. Правда, после вмешательства Минис­терства энергетики ситуация несколько стабилизировалась. Но без кардинального подхода ее не исправить.

Как сообщили в Минэнерго, в октябре 2023 года для Атырауской области был утвержден объем сжиженного газа в размере 5 263 тонн при потребности региона 6 200 тонн в месяц. Данное снижение поставок связано с планово-предупредительными работами на АНПЗ. В областном управлении энергетики и ЖКХ считают, что ежемесячно для региона необходимы объемы на порядок выше.

С начала текущего года распределение сжиженного газа было передано местным исполнительным органам, но при этом Министерство энергетики разработало специальный механизм, позволяющий на основании ряда показателей высчитывать его объем для каждого региона.

В Атырауской области сбытом сжиженного газа занимаются 32 предприятия, общее число газозаправочных станций – 103. В целом же ежемесячная пот­ребность региона составляет порядка 9 тыс. тонн, однако на деле выделяемый объем, как уже было сказано выше, едва превышает 5 тыс. тонн.

Существует и другая проблема. Если ранее объемы утверж­дались на каждый месяц, то сейчас – раз в квартал.

Как сообщили в областном акимате, в апреле было выделено 4 800 тонн сжиженного газа, в мае – 5 894, в июне – 5 122 тонны. Этот объем и распределяется между субъектами, хотя на деле запрашиваемая потребность по 32 предприятиям составляет 9 734 тонны в месяц. Министерство не покрывает регионального спроса. Область не раз поднимала этот вопрос, однако пока он остается открытым.

Кстати, на встрече с населением Атырауской области министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев озвучивал проблему дефицита газа.

– Автолюбители переводят автомобили на газ, что стимулирует рост его потребления. В этой связи Министерством энергетики принимаются дополнительные меры по поставке голубого топлива сверх норматива. Мы договорились, что порядка 1 400 тонн будет поставляться с АНПЗ, сейчас ведутся переговоры с ТШО, – сказал министр на встрече с населением региона.

Но потребителям данного вида топлива, автомобилистам нужно понимать, что ситуация с дешевизной газа временная. Цена плавно будет достигать параметров, которые хотя бы поз­волят заводам стимулировать выработку этого вида топлива.

– Сжиженный газ, кроме того, – уникальное сырье для нефтегазохимии. Запускаются новые проекты по производству полиэтилена, полипропилена, бутадиена... Конечно, повышение цены будем координировать с базовым уровнем инфляции, предусмотренным Министерством национальной экономики и Комитетом по защите конкуренции, дающими свое заключение. Видим, что цены необходимо повышать, но это нужно делать постепенно, без скачков, чтобы обеспечивать социальную стабильность, – отметил Алмасадам Саткалиев.

Действительно, в республике растет потребление газа. К тому же запланированы достаточно большие проекты, связанные с увеличением его использования. В первую очередь это проекты, касающиеся развития генерации, строительства крупных парогазовых установок. Таких как, например, в Туркестанской области, Кызылорде.

Планируется увеличение пот­ребления газа на МАЭК в связи с модернизацией и вводом новых мощностей. Будет расширяться Атырауская ТЭЦ, планируется ввод дополнительных мощнос­тей на нефтегазохимическом комплексе.

В совокупности все эти крупные объекты потребуют дополнительных объемов газа. Для этого в Казахстане осущест­вляется комплекс ключевых мер. Уже инициированы проекты на площадке Кашагана – там началось строительство газоперерабатывающего завода годовой мощностью 1 млрд кубометров газа.

– На следующем этапе планируется расширение предприя­тия с последующим ростом объемов переработки. Продолжается работа по реализации проекта по строительству ГПЗ на Кашагане мощностью от 2 до 6 миллиардов кубометров газа. Ведется подбор потенциальных участников инвестиционной фазы проекта на месторождении Карачаганак. Там речь идет о 4 миллиардах кубометров. Эти проекты позволят удовлетворить не только внутреннее потребление, но и в определенном объеме сохранить экспорт казахстанского газа в КНР, – отметил Алмасадам Саткалиев.

Но вернемся к Атыраускому региону, где ежегодный дефицит газа создает проблемы не только автомобилистам, но и бизнесу. Как рассказал владелец газозаправочной станции из Жылыойского района Умиржан Досов, в этом бизнесе он уже два года, однако проблема нехватки объема сжиженного газа может погубить его дело.

Когда он его открывал, то через Аграрную кредитную корпорацию получил кредит. А через год для покупки оборудования оформил дополнительный заем. Но сейчас он сетует на постоянную нехватку сжиженного газа – из-за этого его бизнес в последнее время уходит в минус.

– С прошлого года мой бизнес несет убытки, так как мне выделяют очень мало газа. Отправляю заявку на 120–150 тонн, так как моя заправка расположена в проходимом месте, однако получаю лишь 30–40 тонн. Этого объема хватает на пару недель, потом приходится заправку закрывать, так как продавать нечего. Из-за таких перебоев двое моих работников уволились. Ежемесячно мне нужно платить кредит в размере более одного миллиона тенге. Полученной прибыли ни на что не хватает, уже который месяц в долгах, – посетовал предприниматель.