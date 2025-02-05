DeepSeek предлагает миллионные годовые зарплаты ИИ-специалистам

Активно набирающая обороты китайская нейросеть расширяет штат сотрудников, чтобы усилить свои технические возможности и конкурентоспособность на рынке

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В настоящее время компания открыла 52 вакансии, работа доступна в Пекине или Ханчжоу, сообщает телеграмм канал Китайская Угроза

DeepSeek предлагает модель «14 зарплат в год». Большинство позиций начинаются с оклада в 20 тысяч юаней (1,4 млн тенге) в месяц, а для некоторых высококвалифицированных специалистов годовой доход может достигать миллиона юаней в год.

Самая высокооплачиваемая позиция — «Исследователь в области глубокого обучения – AGI» — предлагает месячную зарплату от 80 до 110 тысяч юаней (от 5,7 млн - 7,8 млн тенге), а годовой доход может достигать 1,54 миллиона юаней (110 млн тенге).

Такой уровень зарплат не только лидирует в сфере ИИ в Китае, но и конкурирует с зарплатами в ведущих международных компаниях, работающих в области ИИ.

DeepSeek также предлагает щедрые зарплаты для инженеров по разработке основных систем, нанимаемых из числа выпускников.

Зарплата для этой позиции составляет от 60 до 90 тысяч юаней в месяц (от 4, 2 млн - 6,4 млн тенге), и даже без учета бонусов годовой доход при 14 зарплатах составит не менее 840 тысяч юаней (60 млн тенге). Такой уровень оплаты, несомненно, крайне привлекателен для молодых специалистов, только начинающих свою карьеру.

На сегодняшний день в пунктах обмена валют 1 юань продается за 71,45 тенге.