Из восточного Китая до Астаны за 9 дней

Айман Аманжолова
В период «чуньюнь-2026» из китайского региона дельты Янцзы было отправлено более 350 поездов Китай-Европа/Центральная Азия, передает корреспондент Kazpravda,kz со ссылкой на Синьхуа

За 40-дневный период "чуньюнь" 2026 года - период действия особого режима работы транспорта в связи с праздником Весны - из региона дельты реки Янцзы (Восточный Китай) в общей сложности было отправлено 356 поездов в рамках международных ж/д грузоперевозок Китай-Европа/Центральная Азия, которыми было перевезено 38 тыс. стандартных контейнеров. Об этом сообщили в Шанхайском отделении корпорации "Китайские железные дороги".

Согласно данным вышеуказанного отделения, на данный момент в этом регионе действуют 15 маршрутов в рамках международных ж/д грузоперевозок Китай-Европа/Центральная Азия, которые охватывают 36 евразийских стран.

Поезда Китай-Европа/Центральная Азия из региона дельты Янцзы прибывают в Астану как минимум через 9 суток, а в немецкий город Гамбург - как минимум через 15 дней. Время транспортировки грузов поездами данной категории составляет примерно треть от сроков перевозки морским транспортом, а затраты на транспортировку - примерно одну пятую от логистических затрат воздушным транспортом.

Номенклатура грузов, перевозимых этими поездами через регион дельты реки Янцзы, включает мелкие товары, электронные изделия, текстиль, автомобили и их запчасти, механическое оборудование, а также мебель.

Регион дельты реки Янцзы, расположенный в ее низовьях, включает город Шанхай и провинции Цзянсу, Чжэцзян и Аньхой.

Ежегодный "чуньюнь" часто называют крупнейшей в мире сезонной миграцией людей. В этом году период "чуньюнь" начался 2 февраля и завершился 13 марта. 

 

