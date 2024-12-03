«Декабрьский дождь»: завораживающая история любви оживет на сцене «Астана Балет»

Театр, Культура
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Дана Аменова
корреспондент

6-7 декабря на сцене театра «Астана Балет» состоится премьера балета «Декабрьский дождь», повествующего об одной из самый романтичных и трагических историй любви XIX века, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба театра "Астана Балет"

Что связало Жорж Санд и Фредерика Шопена, как нашли путь к сердцу друг друга хрупкий юноша с манерами рыцаря и женщина в мужском костюме с неизменной сигарой в зубах и почему расстались. Об этом и расскажет новая постановка театра «Астана Балет».

Над созданием балета «Декабрьский дождь» работали хореограф и сценограф Кристина Паулин (Германия), художник по костюмам Стефани Бауэрле (Австрия), звуковой дизайнер и композитор Дэвидсон Джаконелло (Канада).

В балете звучат сочинения Фредерика Шопена в исполнении пианиста Маргус Риймаа (Эстония).

«XIX век – век красивой музыки, литературных гостиных и светских салонов, век расцвета литературы, музыки, живописи, культуры. Век, когда блистали очаровательные женщины, покорявшие мужественных мужчин. Но это история не о Жорж Санд и Фредерике Шопене. Все наоборот – экстравагантная и эпатажная француженка Жорж Санд и нежный, с изысканными манерами польский музыкант-виртуоз и композитор Фредерик Шопен.  Решительная Санд сразу обратила на него внимание и завоевала со временем его сердце. Их роман продолжался около 10 лет, отношения были бурными и принесли им больше страданий, чем радости и счастья. Этот удивительный роман, изумлявший современников, настолько они были непохожи, завершился не счастливо; но без Жорж Санд не было бы пронизывающих душу шедевров Фредерика Шопена. Большинство своих лучших произведений он написал именно в то время, когда был с Жорж Санд», – пишут в распространенном пресс-релизе. 

Кроме того, даже незатейливую пьесу для фортепиано «Собачий вальс», которую осваивают начинающие пианисты, Шопен написал по просьбе любимой. О любви Жорж Санд и Фредерика Шопена помнят даже спустя почти две сотни лет.

До сих пор спорят о роковой роли своенравной Санд в жизни Шопена, до сих пор выясняют, что было причиной их расставания. Свой взгляд на эту красивую и трагическую историю предлагают создатели балета «Декабрьский дождь».

#Астана #театр #балет #МКИ #декабрьский дождь

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