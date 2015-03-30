Делегация УЕФА посетила Алматы

Спорт
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Фото: пресс-служба ФФК
Алматы с визитом посетила делегация УЕФА с целью изучения инфраструктуры Центрального стадиона, где 12 июня состоится матч отборочного турнира Евро-2016 между национальными сборными Казахстана и Турции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Казахстана.

По итогам осмотра стадиона, экскурсию по которому провели представители ФФК во главе с директором алматинского представительства Виктором Катковым, делегаты отметили общую готовность к июньскому матчу.

Позже в пресс-центре стадиона делегация УЕФА приняла участие в рабочем совещании под руководством вице-президента ФФК, председателя ПФЛ Олжаса Абраева, на котором присутствовали представители Департамента внутренних дел, Управления физической культуры и спорта и других служб города.

"Стадион очень красиво оформлен, как внутри, так и снаружи, – рассказал представитель делегации УЕФА Тим Туоми. – Мне понравилась удобное расположение подтрибунных помещений, а также конференц-зал для СМИ".

"Одной из наших задач является проверка инфраструктуры стадиона и решение некоторых организационных вопросов, связанных с безопасностью, медицинской службой и чрезвычайными ситуациями", – отметил во время совещания делегат УЕФА Арно Саргсян.

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