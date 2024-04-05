Дело Бишимбаева: казахстанцев предупредили о фейковом аккаунте гособвинителя

На странице размещены нарезки видео с судебного процесса и личные фотографии государственного обвинителя Айжан Аймагановой, сообщили в прокуратуре Астаны.

На странице имеется следующее обращение:

«Дорогие казахстанцы! Страницу открыла по просьбе обычных людей! Но! Я не блогер! Я не могу отвечать вам на личные сообщения! Просьба, не пишите в личку. Я боюсь обидеть вас тем, что не отвечаю. Я обычный прокурор… Я обещаю работать для Нового Казахстана!» - говорится в сообщении.