Дело Бишимбаева: казахстанцев предупредили о фейковом аккаунте гособвинителя

В соцсети Instagram страница под наименованием aijan.aimaganova набрала свыше 15 тыс. подписчиков, передает Kazpravda.kz
На странице размещены нарезки видео с судебного процесса и личные фотографии государственного обвинителя Айжан Аймагановой, сообщили в прокуратуре Астаны.
На странице имеется следующее обращение:
«Дорогие казахстанцы! Страницу открыла по просьбе обычных людей! Но! Я не блогер! Я не могу отвечать вам на личные сообщения! Просьба, не пишите в личку. Я боюсь обидеть вас тем, что не отвечаю. Я обычный прокурор… Я обещаю работать для Нового Казахстана!» - говорится в сообщении.
«Уважаемые пользователи социальных сетей, хотим сообщить, что данный аккаунт не имеет никакого отношения к Аймагановой, как и другие вновь созданные», - отметили в пресс-службе надзорного органа.
В прокуратуре рекомендовали гражданам доверять только достоверным источникам информации.