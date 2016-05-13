​Дело чести

Не доставайся же ты никому?

В Пакистане 18-летнюю Сабу Максуд избили родственники – дядя, брат и тетя, а помогавший им отец девушки дважды выстрелил в нее из пистолета. Одна пуля порвала несчастной щеку, а другая – пробила руку. После этого окровавленную жертву запихали в мешок и, посчитав мертвой, выбросили в реку.

Однако Саба смогла выбраться из мешка, доплыть до берега и добраться до ближайшей автозаправки. Здесь вызвали скорую помощь, которая доставила ее в больницу. Там она рассказала полиции, кто и почему на нее напал. По ее словам, родственники пытались убить ее за то, что она вышла замуж за мужчину, которого любит, а не за того, за кого ее сватают. Против обидчиков девушки было возбуждено уголовное дело за попытку убийства.

Однако на суде отец – главный обвиняемый – избежал уголовного наказания, поскольку пробелы в законодательстве Пакистана позволяют мужчине совершить так называемое «убийство во имя чести». Считается, что женщина приносит позор семье, если она отказывается вступить в договорный брак, слишком долго смотрит на парня или даже была изнасилована. Мужчина вправе убить ее, если хотя бы один член семьи его за это прощает!

По мнению правозащитников, эти убийства совершаются не из-за чести, а по причине видения женщины как предмета собственности. Согласно национальным традициям, семья жениха платит семье невесты так называемый калым, а в случае каких-то проблем с девушкой вправе потребовать эти средства обратно, что, конечно же, невыгодно и неприятно для другого семейства. В связи с этим родственники готовы пойти на крайние меры в отношении родных людей, как из меркантильных интересов, так и согласно общепринятой здесь практике. Дело в том, что это на Западе можно легко переехать с родными куда-то подальше от «семейного позора» и начать жизнь с чистого листа. На Востоке же скрыться от «дурной славы» проблематично. Но здесь в некоторых странах еще и другой менталитет: если строго наказана виновница позора, то ее семья искупает свою вину этой жертвой. Таким образом, лазейка всепрощения защищает право на владение и убийство женщин и девочек.

Доходит до того, что подобные преступления совершаются чуть ли не демонстративно. Так, в пакистанском городе Лахоре отец забил до смерти свою дочь за то, что она вышла замуж без его согласия. Причем это было сделано возле здания суда, куда женщина шла на слушание дела против нее, которое возбудили из-за жалобы ее семьи. Но родственники не стали дожидаться ни рассмотрения, ни судебного вердикта – братья схватили сестру за руки, а отец стал бить ее по голове найденным поблизости кирпичом. Вызванная на место преступления полиция арестовала только убийцу-отца, так как братья скрылись. Впрочем, думается, что и это убийство «чести» останется безнаказанным. Несмотря на то что еще в 2004-м в Пакистане был подписан закон против таких преступлений, 70% убийц ушли от ответственности из-за «всепрощающей» лазейки в законе. И все это происходит из-за недостаточно жесткой и последовательной политики правительства страны в данном вопросе.

Можем. Когда захотим?

Хотя имеются прецеденты, когда Пакистан проявлял твердую волю в решении других вопросов.

Когда в 15-летнюю пакистанскую правозащитницу Малалу Юсуфзай стреляли боевики «Талибана», мстившие ей за то, что она критиковала их движение и выступала за то, чтобы девочки обязательно ходили в школу, мир был шокирован. Свыше миллиона человек из разных стран, многие правозащитные организации призвали Пакистан исполнить мечту Малалы о всеобщем образовании. После вручения соответствующей петиции президенту страны он запустил стипендиальную программу для 3 миллионов детей. Кстати, сама М. Юсуфзай выжила назло врагам и за смелость и решительность в отстаивании своих взглядов была удостоена Нобелевской премии мира, а также ряда наград международных правозащитных организаций.

Подобная мировая поддержка и готовность руководства страны к переменам дают возможность пакистанским борцам за права женщин надежду, что со временем удастся создать действенные законы, защищающие их жизнь и достоинство, а также право на выбор собственной судьбы.

Нерешительность пакистанского правительства можно объяснить непростой обстановкой в стране, которую определенные силы стараются втянуть в религиозное противостояние умеренных мусульман и радикалов. Здесь по-прежнему совершается большое количество терактов, не способствует стабилизации фактор близости Афганистана, а мировое сообщество обеспокоено наличием у Пакистана ядерного оружия. Наличие ряда социально-политических проблем пока не позволяет руководящим кругам опрометчиво вторгаться еще и в сферу национальных традиций (пусть и очень жестоких) из опасения подогреть протестные настроения в обществе.

Опасная тенденция

Впрочем, подобная беда – это проблема не одной страны. По подсчетам правозащитников, каждые 90 минут в мире «во имя чести» убивают одну женщину, а ежегодное число подобных жертв варьируется от 15 до 50 тысяч. И эти трагедии становятся характерными не только для исламских общин, но уже и для христианских и индуистских. Женщинам отрубают головы или отдельные части тела, их сжигают живьем, избивают камнями, убивают электротоком, хоронят заживо и душат собственные родственники, родители и знакомые. Большинство жертв – девушки и подростки. И, по данным ряда западных корреспондентов, проводивших расследования в Иордании, Египте, Пакистане, секторе Газа, такие варварские действия не наказываются законом (или слишком маленькими сроками – к примеру, за убийство «во имя чести семьи» в вышеперечисленных странах в основном убийц ждет до 2 лет тюрьмы).

Иногда ситуация доходит до полного абсурда, когда за проступки мужчин наказывают их близких родственников женского пола. Так, в деревне Мирвала в Пенджабе (Индия) местный суд постановил, что в наказание 11-летнему мальчику, который просто прогулялся с 30-летней женщиной из соседнего племени и этим самым «обесчестил» ее племя, 18-летнюю сестру виновника подвергли «законному» групповому изнасилованию. Затем несчастную девушку заставили пройти по деревне голой. Полиция согласилась зарегистрировать преступление всего лишь через неделю и то приняла это как жалобу, ничего не предприняв.

Часто, если жертву все же убивают, то местные правоохранительные органы классифицируют это как самоубийство, дабы не привлекать «справедливых» родственников к ответственности. В ряде мест Иордании и Египта, по сведениям западных исследователей, нормальной считалась ситуация, когда отец годами насилует свою дочь, а если она беременеет, то убивает ее ради «чести семьи».

Схожие преступления случаются в Турции. Так, 16-летняя турчанка Медине Мехми была зарыта в землю заживо своим же отцом и дедушкой за то, что дружила с парнями. 17-летняя девушка Дерия влюбилась в одноклассника и долго получала прямые и телефонные угрозы от своего отца и брата с приказом покончить жизнь самоубийством. Позже ей удалось скрыться в лагере для женщин, подвергающихся насилию.

В 2008 году в Басре полиция зафиксировала, что в месяц убивали по 15 женщин за ношение одежды, которая не соответствует мусульманским традициям. И это только официальные данные. А в Сомали всего несколько лет назад 13-летнюю девочку Айшу Ибрагим зарыли в землю по шею на глазах у тысячи людей и кидали в голову камни, а когда ее вырыли, выяснилось, что ребенок еще жив, и они снова ее зарыли, продолжив процедуру «правосудия». Она «провинилась» в том, что ее изнасиловали трое односельчан, о чем решила заявить в местную полицию ее семья. Девочку осудили за прелюбодеяние. Такая вот справедливость.

А в Иордании у христианского меньшинства (около 5 миллионов человек) убийств (на душу населения) совершается даже больше, чем у мусульман. Причина проста – девушки христианской веры влюбляются в мусульман и хотят выйти за них замуж. От греха подальше их отводят родственники, жестоко убивая невест. Об этих преступлениях ничего не известно широкой общественности, потому что они тщательно скрываются.

Однако правозащитники едины в том, что если не мировое сообщество защиты прав человека, то кто еще поможет обреченным детям, девушкам, женщинам? Многие рассуждают о том, что не стоит лезть в чужие традиции и чужую страну, но если задуматься, то справедливо ли это утверждение, когда речь идет о преступниках, которые насилуют детей, а потом «законно» их убивают? Нормальной является ситуация, когда 17-летнюю девушку душит родной брат за то, что она беременна от отца, который насиловал ее долгие годы, а полиция отказывалась что-либо делать? Или когда пакистанец сжигает заживо свою жену и четырех детей за приобретенные в Великобритании «западные привычки»? Пока люди спокойно относятся к тому, что происходит, это будет только популяризироваться.

Проблема еще и в том, что чудовищные традиции со зверскими расправами уже распространяются мигрантами по всему миру. И пока мировое сообщество закрывает на это глаза, выражая безмолвное осуждение, кто знает, не станут ли уже через несколько лет следующими жертвами дочери, сестры, подруги европейцев и американцев?

Посредством искусства

Возможно, определенный стимул к действию на данном направлении придаст более широкое освещение проблемы посредством кино и телевидения.

Мы начинали наш рассказ с трагедии, которая произошла с пакистанской девушкой по имени Саба Максуд. Так вот, об этих событиях режиссером Шармин Обаид-Чиной была снята картина «Девушка в реке – цена прощения», который в нынешнем году был удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучший короткометражный документальный фильм». Создатели фильма обратились к этой болезненной теме в надежде, с одной стороны, показать всем это страшное и уродливое явление со стороны, заставив многих призадуматься, а с другой – придать импульс для действий руководству Пакистана.

Неизвестно, будет ли от картины какой-то эффект для целевой аудитории, смогут ли посмотреть фильм те, кому он посвящен, и сделают ли они хоть какие-то выводы. Но что касается парламента страны, то одна из его палат внесла изменения в законодательство, чтобы подобное преступление стало наказуемым, и ожидается его вступление в силу после одобрения второй палатой.

Премьер-министр Пакистана, узнав, что фильм Шармин вошел в шорт-лист соискателей премии «Оскар», позвонил режиссеру с тем, чтобы поблагодарить ее за те усилия, которая она приложила на благо всего пакистанского общества. Затем глава правительства пообещал провести реформы, которые положат конец этим преступлениям, и даже включил в данный процесс свою дочь, считающуюся наследницей его политической партии.

Однако эксперты говорят, что новый закон приведет к волне протестов, и только мировое внимание может оказать нужную для изменения системы поддержку защитникам прав женщин в Пакистане.