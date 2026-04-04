В отдельных регионах возможны грозы, град и шквальный ветер, передает Kazpravda.kz

В Казахстане ожидается смена погодных условий из-за изменения барических систем. На смену комфортной погоде придут дожди, усиление ветра и другие неблагоприятные явления.

По прогнозам синоптиков, в большинстве регионов страны ожидаются дожди, местами с грозами. 5–6 апреля на западе, а также 5 апреля на юге страны временами прогнозируются сильные осадки.

По всей территории Казахстана усилится ветер. В ночные и утренние часы ожидается туман, а днём в отдельных регионах возможны град и шквал.

«В связи с прохождением циклонов и антициклонов ожидается ухудшение погодных условий, включая осадки, усиление ветра и сопутствующие опасные явления», - сообщили в Казгидромет.

Синоптики также прогнозируют изменения температурного фона. На западе страны температура понизится с 15-25 до 10-20 градусов тепла. На севере, напротив, ожидается повышение с 11-20 до 15-20 градусов.

На востоке температура будет колебаться от 15-23 до 20-28 градусов тепла. В остальных регионах страны резких изменений не прогнозируется.

Кроме того, 5 апреля в городах Атырау, Актобе и Алматы ожидаются неблагоприятные метеорологические условия.