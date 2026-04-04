NASA опубликовало первый снимок Земли с новой лунной миссии

Кадр уже сравнили с легендарным снимком миссии «Аполлон-8»

Фото: NASA

Астронавты миссии Artemis II, покинувшие околоземную орбиту 3 апреля, опубликовали первый снимок Земли с борта космического корабля Orion, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Nasa. 

Кадр уже стал вирусным и вызвал ассоциации с легендарной фотографией «Восход Земли», сделанной в 1968 году во время миссии «Аполлон-8».

На изображении запечатлён изогнутый голубой горизонт Земли на фоне глубокого космоса, а также часть корабля Orion, когда он находился на околоземной орбите. Пользователи социальных сетей и эксперты провели параллели со снимком, автором которого был астронавт Уильям Андерс.

«Первые изображения, полученные экипажем Artemis II, демонстрируют уникальный взгляд на Землю и подтверждают успешное выполнение ключевых этапов миссии», — сообщила NASA.

Астронавты продолжают полёт к Луне. Уже 6 апреля запланирован облет спутника с выполнением гравитационного манёвра, который позволит кораблю вернуться на Землю ориентировочно 10–11 апреля.

Миссия Artemis II рассчитана примерно на 10 дней и станет первым пилотируемым испытательным полётом ракеты Space Launch System (SLS), космического корабля Orion и наземных систем обеспечения.

Запуск миссии состоялся 2 апреля из Космического центра Кеннеди во Флориде. Ракета SLS успешно вывела корабль Orion с экипажем на траекторию полёта к Луне.

На борту находятся четыре астронавта: Рид Вайсман, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хансен. Состав экипажа отражает новый этап развития космонавтики: Гловер стал первым темнокожим астронавтом в подобной миссии, Кох - первой женщиной, а Хансен - первым канадским астронавтом в глубоком космосе.

Миссия Artemis II является первым за более чем 50 лет пилотируемым полётом вокруг Луны. Она рассматривается как ключевой этап программы Artemis, направленной на подготовку возвращения человека на лунную поверхность.

В ходе полёта экипаж уже столкнулся с рядом испытаний, включая кратковременное радиомолчание и бытовые трудности, характерные для длительных космических миссий.

#земля #космос #астронавтика

