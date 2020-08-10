Дело не в юбилейных праздниках – Токаев объяснил, для чего в Казахстане появился День Абая

Фото пресс-службы Президента РК
Наш гражданский долг – разъяснять и пропагандировать бесценное наследие поэта, потому что Абай является гением мирового масштаба. Об этом говорится в статье
Президента РК Касым-Жомарт Токаев "Абай – рухани реформатор", передает Kazpravda.kz
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"На этот год было запланировано немало юбилейных мероприятий. Однако из-за охватившей весь мир пандемии мы перевели большую их часть в онлайн-формат. Наш народ прошел через многие испытания. Уверен, мы вместе преодолеем и эту напасть. Трудности приходят и уходят, а поэзия и творчество Абая вечно. По моему поручению Правительство определило 10 августа Днем Абая и включило его в список праздников (но этот день останется рабочим - прим. автора)", – говорится в статье Главы государства.