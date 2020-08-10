Дело не в юбилейных праздниках – Токаев объяснил, для чего в Казахстане появился День Абая

Президент
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Екатерина Елисеева
Фото пресс-службы Президента РК
Наш гражданский долг – разъяс­нять и пропагандировать бесценное наследие поэта, потому что Абай является гением мирового масштаба. Об этом говорится в статье Президента РК Касым-Жомарт Токаев "Абай – рухани реформатор", передает Kazpravda.kz.

"На этот год было запланировано немало юбилейных мероприя­тий. Однако из-за охватившей весь мир пандемии мы перевели большую их часть в онлайн-формат. Наш народ прошел через многие испытания. Уверен, мы вместе преодолеем и эту напасть. Трудности приходят и уходят, а поэзия и творчество Абая вечно. По моему поручению Правительство определило 10 авгус­та Днем Абая и включило его в список праздников (но этот день останется рабочим - прим. автора)", – говорится в статье Главы государства. 

Президент отметил, что мероприятия, посвященные наследию великого поэта, будут проводиться ежегодно. Дело не в юбилейных праздниках, а в том, чтобы глубже познать идеи и мысли выдающегося философа и поэта.

"Почитать Абая – значит следовать его мировоззренчес­ким принципам, быть верным его заветам. Только тогда мы сможем привить новому поколению правильные, жизнеутверждающие ценности. Мы не устаем говорить о жизни и творчестве великого мыслителя. Особенно важно, чтобы современное казахстанское общество развивалось в соответствии с духовными установками Абая. Об этом я подробно написал в своей статье "Абай и Казахстан в XXI веке", – продолжил Токаев. 

По его словам, нынешний год стал международным Годом Абая, на его творчество обратили внимание во многих странах мира. По инициативе Казахстана и при поддержке ЮНЕСКО 175-летие выдающегося поэта отмечают на глобальном уровне.

"Наш гражданский долг – разъяс­нять и пропагандировать бесценное наследие поэта, потому что Абай является гением мирового масштаба. В этом суть концептуальной основы абаеведения. В настоящее время ведется конкретная, целенаправленная работа по введению произведений Абая в международный научный оборот. Его труды переведены на десять языков и готовы к изданию. Эти книги будут направлены в библиотеки и культурные центры ста стран. Мною подписан указ, согласно которому ряд иностранных переводчиков, исследователей и пропагандистов творческого наследия Абая удостоен государственных наград", – написал Президент РК. 

Токаев также подчеркнул, что мероприятия, посвященные юбилею, продолжаются.

"При наших посольствах в зарубежных странах стали открываться цент­ры Абая. Для систематического изучения творчества поэта в Евразийском национальном университете им. Л. Гумилева была создана Академия Абая. Чтобы стать конкурентоспособным государством, мы не должны предавать забвению творчество Абая, поскольку идея обновления нации перекликается с его взглядами, идеями", – заключил Касым-Жомарт Токаев.

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