Дело "Mudarabah Capital": прокурор снял часть обвинений с вайнеров Туребаева и Шерниязова

В Алматы подходит к финалу громкий процесс, где прокуроры запросили для подсудимых вайнеров 5 лет колонии-поселения.

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С популярных вайнеров - Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова - сняли часть обвинений по делу о финпирамиде "Mudarabah Capital". Удалось доказать, что они не состояли в преступной группе и сами не создавали никакой пирамиды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал КТК.

В Алматы подходит к финалу громкий процесс, где прокуроры запросили для подсудимых 5 лет колонии-поселения.

Всего на скамье подсудимых 10 человек. Еще два фигуранта дела по-прежнему в международном розыске.

С самого начала судебного процесса гособвинитель попросил исключить из обвинения вайнеров Мейржана Туребаева и Мейрхана Шерниязова статью по участию в ОПГ (262 УК РК), а лишь оставил претензии по статье о финансовой пирамиде (часть 3 статьи 217).

Всем остальным, в том числе гендиректору ТОО "Mudarabah capital" Руслану Бурканову, прокурор оставил самое первое обвинение и по финпирамиде и по организованной преступной группе. Он попросил признать всех подсудимых виновными в разных преступлений и назначить им наказание: Курмангалиеву - 15 лет лишения свободы, Дание Рахимовой - 12 лет, Ержану Мансурову - 8 лет, Ерлану Мансурову - 8 лет, Руслану Бурканову - 12 лет, Тимуру Рустемову - 12 лет, Андрею Ча - 12 лет, Самату Касенову - 12 лет.

Если все они будут признаны виновными, то наказание отбывать им придется в колонии общего режима.

Мейржану Туребаеву и Мейрхану Шерниязову прокурор попросил 5 лет колонии-поселения.

Напомним, что Мейржан Туребаев, Мейирхан Шерниязов и Азизжан Саидбаев подозреваются в создании финансовой пирамиды. Туребаева и Шерниязова задержали 10 февраля 2022 года, но позже отпустили под залог. Саидбаев объявлен в розыск.

11 апреля этого года жертва финансовой пирамиды Mudarabah Capital подожгла себя в знак протеста у здания Министерства внутренних дел РК в столице, после чего 20 апреля Туребаева и Шерниязова снова арестовали на 10 суток. С 29 апреля им продлевали арест 5 раз, в последний раз – в ноябре.

12 декабря 2022 года прокуратура Алматы передала дело в суд. Суд над вайнерами начался 21 декабря 2022 года.

26 декабря 2022 года суд отпустил Мейржана Туребаева под домашний арест.