Вайнера Мейржана Туребаева отпустили из-под стражи

Общество
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В городе Алматы продолжается предварительное слушание по делу о финансовой пирамиде, где на скамье подсудимых оказались известные вайнеры, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: t.me/patriot_patriot

26 декабря 2022 года в Алмалинском районном суде продолжилось предварительное слушание по делу над вайнерами Мейржаном Туребаевым и Мейирханом Шерниязовым и другими участниками процесса, которых подозревают в создании и руководстве финансовой пирамидой Mudabarah Capital. Всего на скамье подсудимых 12 человек.

Суд огласил решение по ряду подсудимых. В частности, по Мейржану Туребаеву суд постановил сменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

«Суд, рассмотрев в предварительном слушании данное уголовное дело, постановил, что прокурор поддержал ходатайство Туребаеву об изменении меры пресечения, поскольку у него на иждивении находятся 5 несовершеннолетних детей. По мнению судьи, такие обстоятельства являются основанием для изменения меры пресечения. Ходатайство об изменении Туребаеву меру пресечения на домашний арест суд решает удовлетворить. Освободить Туребаева из-под стражи», – сказала судья Камшат Саурова.

Мейржану Туребаеву запретили покидать место жительства, пользоваться социальными сетями и общаться с прессой.

Напомним, что Мейржан Туребаев, Мейирхан Шерниязов и Азизжан Саидбаев подозреваются в создании финансовой пирамиды. Туребаева и Шерниязова задержали 10 февраля 2022 года, но позже отпустили под залог. Саидбаев объявлен в розыск.

11 апреля этого года жертва финансовой пирамиды Mudarabah Capital подожгла себя в знак протеста у здания Министерства внутренних дел РК в столице, после чего 20 апреля Туребаева и Шерниязова снова арестовали на 10 суток. С 29 апреля им продлевали арест 5 раз, в последний раз – в ноябре.

12 декабря прокуратура Алматы передала дело в суд. Суд над вайнерами начался 21 декабря. 

 

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