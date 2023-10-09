Более 350 млн тенге ущерба: расследование по финпирамиде Chia Tai проводится в ВКО

Фото: Kazpravda.kz

Более 350 млн тенге вложили жители ВКО в финансовую пирамиду Chia Tai – Tianqing Pharmaceutical, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой Chia Tai – Tianqing Pharmaceutical проводит департамент АФМ по Восточно-Казахстанской области.

Организаторы фирмы с октября 2022 по апрель 2023 года через мессенджер Telegram под видом фармацевтической компании незаконно привлекли деньги вкладчиков. 234 человека вложили в финпирамиду более 350 млн тенге.

Руководитель структурного подразделения финансовой компании с санкции суда содержится под стражей.

Расследование продолжается.

От деятельности этой финпирамиды пострадали жители в нескольких регионах Казахстана.

В апреле этого года департамент АФМ по Алматы сообщил о задержании двоих активных лидеров пирамиды. Чуть позже стало известно о том, что один из предполагаемых организаторов Chia Tai Tianqing покинул Казахстан. Также сообщалось, что более 40 жителей Шымкента вложили в финансовую пирамиду 83 млн тенге. А в ЗКО выявили ущерб почти на 770 млн тенге от данной финпирамиды.