Более 350 млн тенге ущерба: расследование по финпирамиде Chia Tai проводится в ВКО

Культура и общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

От финпирамиды Chia Tai – Tianqing Pharmaceutical пострадали жители нескольких регионов Казахстана

Фото: Kazpravda.kz

Более 350 млн тенге вложили жители ВКО в финансовую пирамиду Chia Tai – Tianqing Pharmaceutical, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой Chia Tai – Tianqing Pharmaceutical проводит департамент АФМ по Восточно-Казахстанской области. 

Организаторы фирмы с октября 2022 по апрель 2023 года через мессенджер Telegram под видом фармацевтической компании незаконно привлекли деньги вкладчиков. 234 человека вложили в финпирамиду более 350 млн тенге.

Руководитель структурного подразделения финансовой компании с санкции суда содержится под стражей. 

Расследование продолжается. 

 

 

От деятельности этой финпирамиды пострадали жители в нескольких регионах Казахстана. 

В апреле этого года департамент АФМ по Алматы сообщил о задержании двоих активных лидеров пирамиды. Чуть позже стало известно о том, что один из предполагаемых организаторов Chia Tai Tianqing покинул Казахстан. Также сообщалось, что более 40 жителей Шымкента вложили в финансовую пирамиду 83 млн тенге. А в ЗКО выявили ущерб почти на 770 млн тенге от данной  финпирамиды.

#ущерб #расследование #финпирамида #Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical

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