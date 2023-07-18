Ущерб почти на 770 млн тенге от финпирамиды Chia Tai Pharmaceutical выявили в ЗКО

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Подозреваемую в организации финансовой пирамиды Chia Tai Pharmaceutical задержали в Западно-Казахстанской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.



Департамент АФМ по ЗКО расследует дело в отношении представителей компании Chia Tai Pharmaceutical по факту руководства финпирамидой.

«Компания позиционировала себя как инвестиционная и обещала высокий и стабильный доход. При этом привлеченные от физических лиц деньги Chia Tai Pharmaceutical не использовала для предпринимательской деятельности, а просто перераспределяла между участниками. Сумма ущерба на сегодня составляет более 769 млн тенге», – проинформировали в пресс-службе.



Отмечается, что подозреваемая в организации финансовой пирамиды задержана и с санкции суда на 2 месяца взята под стражу.



Досудебное расследование продолжается.



Ранее досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой Chia Tai Tianging Group АФМ начало в городе Шымкенте.