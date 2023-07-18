Ущерб почти на 770 млн тенге от финпирамиды Chia Tai Pharmaceutical выявили в ЗКО

Финансовая пирамида позиционировала себя как инвестиционная компания.
Подозреваемую в организации финансовой пирамиды Chia Tai Pharmaceutical задержали в Западно-Казахстанской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
Департамент АФМ по ЗКО расследует дело в отношении представителей компании Chia Tai Pharmaceutical по факту руководства финпирамидой.
«Компания позиционировала себя как инвестиционная и обещала высокий и стабильный доход. При этом привлеченные от физических лиц деньги Chia Tai Pharmaceutical не использовала для предпринимательской деятельности, а просто перераспределяла между участниками. Сумма ущерба на сегодня составляет более 769 млн тенге», – проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что подозреваемая в организации финансовой пирамиды задержана и с санкции суда на 2 месяца взята под стражу.
Досудебное расследование продолжается.
Ранее досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой Chia Tai Tianging Group АФМ начало в городе Шымкенте.