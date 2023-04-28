Один из предполагаемых организаторов финпирамиды Chia Tai Tianqing покинул Казахстан

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Двое из трех предполагаемых организаторов финпирамиды Chia Tai Tianqing, в которую казахстанцы вложили более 7 млрд тенге, водворены в изолятор, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

Как сообщается, АФМ зарегистрировало факт создания и руководства на территории РК финансовой пирамидой Chia Tai Tianqing и расследует 17 уголовных дел по Казахстану.

Двое из трех предполагаемых лидеров финансовой пирамиды водворены в ИВС. Третий подозреваемый – гражданин Китая – покинул территорию РК, уточнили в ведомстве.



«В Алматы продвижением незаконной деятельности компании занимаются три гражданки Казахстана, личности которых установлены. Они обещали вкладчикам высокую доходность от вложений и гарантированный доход в размере 10% в случае привлечения новых вкладчиков.



Вместе с тем, вкладчикам не предоставляются документы, подтверждающие принятие средств, не составляется договор. Работа компании скрыта. В качестве логотипа организаторы использовали логотип известной китайской компании «Chia Tai Tianqing», хотя к ее деятельности отношения не имеют», – рассказали в АФМ.



Также сообщается, что с июля 2022 года компания привлекала деньги простых людей под предлогом инвестиций в строительство фармзавода, а также под видом инвестирования в развитие БАДов и лекарств. Компания Chia Tai Tianqing как юридическое лицо на территории Казахстана не зарегистрирована.



Сумма вовлеченных средств в указанную финпирамиду, по предварительной информации, составляет более 7 млрд тенге. За неделю после объявления о задержании организаторов в ДЭР по городу Алматы поступило более 200 заявлений потерпевших о привлечении указанных лиц к уголовной ответственности, заключили в АФМ.