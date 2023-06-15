Свыше 80 млн тенге вложили шымкентцы в пирамиду "Chia Tai Tianging Group"

Подозреваемый в создании пирамиды взят под домашний арест.

Фото: Kazpravda.kz

Департамент АФМ по городу Шымкент проводит досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой "Chia Tai Tianging Group", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

Отмечается, что с сентября 2022 года по апрель 2023 года более 40 жителей Шымкента вложили в финансовую пирамиду 83 млн тенге.

Подозреваемый в создании и руководстве пирамидой с санкции суда взят под домашний арест.

В АФМ напомнили, что создание финансовых пирамид влечет уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Ставших жертвой финансовой пирамиды просят обратиться в ДЭР Шымкента или по телефонам: Call-center: 1458, 8(7252) 77-14-48, 8-701-900-96-32.