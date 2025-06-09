Дело Шерзата: как обеспечивалась трансляция суда в Талдыкоргане

Суд
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Дана Аменова
корреспондент

Заведующая Отделом коммуникаций Верховного суда Перизат Садуакас-Хайруллина в соцсетях подвела итоги онлайн-трансляций резонансного судебного процесса

Фото: facebook.com/Перизат Садуакас-Хайруллина

С 10 апреля на протяжении двух месяцев Верховный суд провел 36 эфиров, что составляет более 80 часов. Видеозаписи ретранслировали более 30 медиа-ресурсов, сообщает Kazpravda.kz

Общее количество просмотров прямых трансляций только на официальном YouTube-канале Верховного Суда с момента первого заседания составляет свыше миллиона с устойчивой тенденцией к росту.

Больше всего трансляцию смотрели зрители в возрасте от 25 до 34 лет – 37,1%, а также 13 –17 лет – 1,5%. Среди них 58,3% – женщины, 41,7% – мужчины, которые следили за процессом из 42 стран, включая Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Россию, Германию, США, Великобританию, Японию, Италию, Китай, Иран и другие.

Также Перизат Садуакас-Хайруллина призналась, что в день оглашения приговора съемочной команде пришлось очень нелегко.

По ее словам, во время оглашения она стояла у камеры, рядом с подсудимыми. Их отделяли всего три – четыре сотрудника СОБРа, и она чувствовала, как нарастает напряжение во время оглашения приговора. Она успела мгновенно отключить трансляцию после того, как начались беспорядки.

«Подсудимые начали бить стекло, родственники кричали, залезли на скамейки. Агрессия, паника, хаос. Казалось, под ногами качается земля. Камера не способна передать те эмоции, что я пережила. В какой-то момент мне стало по-настоящему страшно. Меня едва не затоптали в агрессивной толпе. Но я постаралась не растеряться и успела дать команду коллегам срочно вывести журналистов из зала. Подключились сотрудники ДП и СОБРа. Отец одного из подсудимых пытался силой вырвать у меня телефон. «Түсірме!» — кричал он. После такой нападки я со страха ничего не снимала на телефон, а позже увидела всё в соцсетях. В этот момент рядом оказался мой коллега Нурсултан, который помог мне вырваться из этого круга. Мы так и стояли, пока СОБР выводил людей из зала», – говорится в публикации.

Кроме того, во время оглашения и начавшегося бунта камера тоже чуть не пострадала, но операторы среагировали вовремя: они быстро сняли её со штатива и вынесли из зала.

Журналисты успели снять некоторые фрагменты и выложили их в соцсети.

Также Перизат Садуакас-Хайруллина добавила, что команда вела почти круглосуточную подготовительную и техническую работу. Помимо съемочной группы, трудились сотрудники, отвечающие за организационно-технические вопросы.

В связи с этим она выразила благодарность коллегам и всем, кто оказал поддержку и принял личное участие в организации онлайн-трансляции судебного процесса.

Напомним, суд завершил рассмотрение уголовного дела об убийстве несовершеннолетнего Шерзата Болата, произошедшего в октябре прошлого года в Талгаре. Девять подсудимых признаны виновными по разным статьям Уголовного кодекса РК – в убийстве, покушении на убийство, хулиганстве, краже, а также недонесении о совершении преступления.

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