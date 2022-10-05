Дело – в цвете

На востоке страны туристические агентства нашли потенциал в необычном для сельской глубинки бизнесе.

Курчумский район не просто отдаленный – он отрезан от западной части региона Бухтарминским водохранилищем. При этом местные предприниматели, как и все жители, вынуж­дены считаться с дорожными труднос­тями – ненадежной паромной переправой, неустойчивой погодой, опасностью ледовой трассы... Поэтому в первую очередь бизнес освоил здесь те сегменты, где продукцию можно какое-то время держать на хранении, где ниже риск, что товар быстро испортится.

Меньше всего в такой формат, казалось бы, вписывается цветочный бизнес с его нежнейшим капризным товаром. Тем не менее именно мини-оранжерея Асем Маутказы стала в последние годы «фишкой» курчумского предпринимательства.

На сегодня турагентства уже предлагают включить непривычный для сельской провинции проект в программы своих маршрутов.

– Началось все почти случайно, – рассказала Асем. – Я увлеклась домашними цветами, стала собирать разные виды. Только пеларгонии набралось больше десятка сортов, ее в народе еще называют геранью. Пока лето, горшки можно держать во дворе, но на зиму я заносила их в дом. И в какой-то момент осенью оказалось, что разместить все растения в комнатах попросту невозможно.

У какой хозяйки поднимется рука выбросить своих «питомцев»? Пришлось отправиться на сельский рынок и выставить часть горшочных цветов на продажу. Первые попытки стали испытанием: «Что скажут люди? Что подумают соседи? Вдруг осудят?»

Но все страхи оказались напрасными. Торговля пошла, да еще как! Тем более что цены Асем установила чисто символические. Покупатели разобрали весь запас.

Начинание воодушевило. В семье посовещались и решили, что для разведения цветов можно сделать специальную пристройку наподобие теплицы.

– Я купила в Алматы луковицы и к марту вырастила тюльпаны, – поделилась цветовод. – Получилось прекрасно!

Цветы подоспели как раз к 8 Марта. Мужчины покупали и говорили «рахмет» – у них ушла головная боль, где найти для любимых женщин традиционные букеты. В семье снова посовещались и пришли к выводу: к теплице нужен парник.

С конструкцией размерами 3 х 5 метров помог отец предпринимательницы Мухтар Маутказы. Каркас – из металла, крыша – из поликарбоната. Место выбрали самое удобное – прямо во дворе. Одновременно все чаще стали поступать коммерческие заказы от магазинов. Пристройка по типу зимней теплицы и парник при ней как раз и позволили наладить круглогодичный конвейер. Так шаг за шагом домашнее увлечение доросло до уровня бизнеса.

– Пока он приносит очень небольшой доход, – с улыбкой призналась цветовод. – Примерно 70–80% продаж приходится на Усть-Каменогорск, и только четверть цветов продается в Курчуме и в районе. Поэтому приходится нести большие накладные расходы. Горшки, грунт и другие материалы покупаю в Алматы, готовую продукцию надо доставить в областной центр. В итоге траты значительно сказываются на себестоимости. С другой стороны, все эти годы я зарабатывала себе имя, и сейчас начинается отдача. У меня появились постоян­ные клиенты.

По словам Асем, люди покупают ее горшочных питомцев для своих домов, квартир или кому-нибудь в подарок. В программах по озеленению она пока не участвует – там другие условия, другие масштабы. Зато возник­ла идея открыть оранжерею для посещений. Как правило, турагентства, организующие поездки на заповедное озеро Маркаколь, делают остановку в Курчуме. Гости здесь могут отдохнуть после долгой дороги, с удовольствием участвуют в экскурсии по селу с большой интересной историей. Расцветить впечатление от Курчума, причем в буквальном смысле, как раз и призвано посещение тепличного комплекса Асем. Сейчас предприниматель работает над этим проектом.

– В цветочном бизнесе много тонкостей, влияющих на результат, – пояснила бизнес-леди. – Надо угадать с ассортиментом. Например, тюльпаны и крокусы нужны к 8 Марта, хризантемы и гладиолусы – на 1 сентября. Важно обеспечить правильное освещение, микроклимат, удоб­рения, грунт.

Плюс нужно знать законы флористики, постоянно думать о расширении клиентской базы. Не лениться продвигать зеленый товар в соцсетях, следить за новыми видами и сортами – у цветочной сферы свои модные веяния, свои пристрастия.

Учитывать нужно и то, что есть абсолютно «мертвые» периоды, например, январь или июнь-июль, а также много других нюансов. По статистике, из десяти предпринимателей, взявшихся за цветочный бизнес, девять вскоре от него отказываются. У Асем ее зеленое хозяйство занимает семь дней в неделю круглый год. И по-другому в этой сфере никак – красивые бегонии, герань или фиалки сами по себе не вырастут.

– Хлопот много, быстрого и большого дохода нет, – заключила жительница Курчума. – Но когда я захожу в теплицу, получаю удовольствие от работы. А еще окрыляет сама мысль, что мои цветы делают кого-то немножко счастливее.