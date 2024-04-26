Здоровье трудящихся и безопасное производство

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Муканова​ ​Асель
корреспондент

Именно эти понятия являются главными приоритетами АО «Интергаз Центральная Азия» (входит в состав АО «НК «QazaqGaz»)

Ежегодно 28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда. Это хороший повод обратить внимание на условия труда работников и их самочувст­вие, от которых, как известно, зависит успех предприятия в целом.

Лидер газовой отрасли Казахстана – Национальная компания «QazaqGaz» и все ее дочерние компании в этом смысле не исключение.

Руководство осознает всю ответственность за обеспечение безаварийной дея­тельности на своих производственных объектах, за создание безопасных условий труда, предотвращение несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Думают в компании и о снижении уровня воздействия на работников вредных и опасных производственных факторов, и об уровне профессиональных рисков, которые, к слову, в газовой отрасли довольно существенны.

В компании «Интергаз Центральная Азия» мероприятия по повышению уровня культуры безопасности как среди руководителей, так и среди линейного персонала проводятся регулярно. А соблюдение требований законодательства в области охраны труда – важная и неотъемлемая часть общей системы управления деятельностью компании, а также залог стабильности, повышения экономического положения и благополучия всех работников.

В целях исполнения Плана мероприятий по производственной безопасности на 2024 год АО «НК «QazaqGaz», в состав которого входит «Интергаз Центральная Азия», проведена первичная оценка внедрения инициативы «12 шагов к «нулевому» травматизму».

Оценка проводилась как в цент­ральном аппарате, так и в производственных филиалах. И это уже сам по себе значительный шаг к тому, чтобы ни один работник не пострадал на своем рабочем месте.

Большое внимание уделяется повышению уровня квалификации работников, на плечи которых возложено обеспечение производственной безопасности. Ведь это один из главных столпов и приоритетов компании. Никакие успехи и достижения не будут значимы, если ценой им станут человеческие жизнь и здоровье.

Отчетливо понимая все это, в компании организовали курс обучения по программе «IOSH Управляем безопасно» (IOSH Managing Safety) для директоров филиалов, главных инженеров и руководителей группы HSE. В настоящее время пять руководящих работников филиалов прошли обучение по этой программе и уже внедряют полезные полученные знания в свой рабочий процесс.

Немаловажное значение придается сохранению здоровья работников. Как известно, болезнь легче предупредить, чем вылечить. Именно поэтому первостепенные меры программы медицинского обеспечения направлены на предупреждение, раннее выявление и профилактику заболеваний.

Одна из мер, обеспечивающих выполнение этой задачи, – периодические медицинские осмотры. С нынешнего года состав медосмотров расширен, введены консультации кардиолога и диагностические исследования, которые позволяют на начальном этапе определить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, по итогам внедренного в 2023 году «Случайного скрининга» в первом квартале разработана «Программа по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний», направленная на снижение количества заболеваний и смертельных случаев, связанных с данной нозологической группой.

Разработан также план мероприятий по охране здоровья и гигиене труда, производственной санитарии и оздоровлению работников, нацеленный на снижение числа часто и длительно болеющих работников.

Все эти инструменты позволят своевременно выявлять факты нарушения здоровья работников, значительно снизят частоту обострений хронических заболеваний, а также позволят при необходимости оказать оперативную медицинскую помощь.

В текущем году компанией также запланировано открытие на производственных объектах школ здоровья, организованных на базе медицинских пунктов. Главная цель – обучение работников навыкам здорового образа жизни, повышение компетентности в вопросах, от которых зависит их здоровье.

В АО «Интергаз Центральная Азия» действует также система экстренного медицинского реагирования. На основании оценки ситуации компания приняла меры по снижению рисков развития серьезных осложнений при развитии заболеваний и травм: обеспечен строгий временной регламент на каждом из этапов реагирования, обучен и оповещен персонал о мерах взаимодействия в случае неотложной медицинской ситуации.

Кроме того, каждое подразделение имеет в своем составе парамедиков, готовых при возникновении чрезвычайной ситуации оказать экстренную медицинскую помощь. Эти люди прошли обучение в специализированных центрах и являются обладателями соответствующих сертификатов.

Все это вместе взятое позволяет говорить о высоком уровне безопасности на всех объектах «Интергаз Центральная Азия».

#труд #защитатруда

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